Para o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, “diante do aumento de custos, o setor fez uma opção necessária: ajustar preços. Com isso, os bares e restaurantes registram cerca de 8% de inflação nos últimos 12 meses, acima do índice médio do país. Sabíamos da dificuldade de repassar o aumento de custos ao consumidor e, portanto, do impacto no faturamento. Ainda assim, essa escolha foi importante. Por exemplo, de setembro para cá, 27% das empresas operam com prejuízo e em outubro esse percentual caiu para 20%. Em síntese, foi uma decisão para recuperar a margem e melhorar o resultado, mesmo sacrificando um pouco as vendas”, explicou.
Já para Guilherme Freitas, economista e pesquisador da Stone, o desempenho de novembro indica a continuidade de uma recuperação gradual no setor de bares e restaurantes.
Análise regional e anual
Dos 24 estados contemplados pelo levantamento, apenas sete apresentaram crescimento nas vendas de bares e restaurantes na comparação anual: Pará (2,7%), Goiás (1,3%), Espírito Santo e Rio Grande do Norte (1%), Sergipe (0,9%), Amazonas (0,4%) e Tocantins (0,3%).
Já entre os estados com desempenho negativo, as quedas foram observadas no Maranhão (6,9%), Pernambuco (5,4%), Roraima (5%), Santa Catarina (4,8%), Mato Grosso do Sul (4,2%), Bahia (3,9%), Rio Grande do Sul (3,8%), Piauí (3,4%), Minas Gerais (3,3%), Ceará (2,9%), Mato Grosso (2,6%), Rio de Janeiro (2,5%), São Paulo (2,2%), Paraíba e Paraná (2%), Alagoas (1,3%) e Rondônia (0,4%).
