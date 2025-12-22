Menor preço médio estadual, de R$ 3,99, foi registrado em Mato Grosso do Sul - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 22/12/2025 08:45

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 estados, caíram em outros sete e no Distrito Federal e ficaram estáveis em cinco na semana passada. No Acre não houve apuração. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.



Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,68% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,42 o litro.



Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,24% na comparação semanal, a R$ 4,22 o litro.



A maior alta porcentual na semana, de 3,32%, foi registrada em Goiás, a R$ 4,98 o litro. A maior queda, de 2,21%, ocorreu no Piauí, para R$ 4,43 o litro.



O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,49 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco.



Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,99, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,79 o litro.

Competitividade

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas três Estados na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 71,41% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo.



Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.



O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Mato Grosso do Sul (67,17%); Mato Grosso (69,94%) e São Paulo (69,75%).