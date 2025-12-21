Entidades dizem que greve já custa cerca de R$ 200 milhões em E&P por dia à Petrobras - Petrobras/Divulgação

Publicado 21/12/2025 18:27

A greve dos trabalhadores da Petrobras, iniciada na última segunda-feira (15), custa cerca de R$ 200 milhões por dia somente na área de Exploração e Produção (E&P), de acordo com levantamento preliminar do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Procurada, a Petrobras não comentou imediatamente o assunto.

Nos seis primeiros dias de greve, a produção teria registrado uma queda acumulada estimada em cerca de 300 mil barris de petróleo e gás. Somente na área de Exploração e Produção (E&P), a redução é estimada em aproximadamente US$ 18 milhões por dia, o equivalente a cerca de R$ 100 milhões diários. No segmento de refino, as perdas seriam de aproximadamente R$ 90 milhões por dia. Os cálculos são do economista do Dieese, Cloviomar Cararine

Os dados oficiais de produção, apurados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis(ANP), são divulgados com cerca de uma semana de defasagem. Desde o início do movimento grevista, a companhia tem afirmado que não há impacto na produção de petróleo e derivados. "A Petrobras adotou medidas de contingência para assegurar a continuidade das operações e reforça que o abastecimento ao mercado está garantido".

A paralisação é motivada pelos termos do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A estatal apresentou uma proposta no dia 09, que não foi aceita pela categoria. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e o Sindipetro-NF sustentam que a falta de negociação empurra a greve para um cenário prolongado. A estatal afirmou, ao longo da semana, que se mantém aberta ao diálogo com as entidades sindicais.

Futuro da paralisação

Há pouco, outros duas entidades que representam os trabalhadores, a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro RJ) emitiram uma afirmando que estão reunidos com representantes da Petrobras para tratar da greve. A estatal não confirmou a informação.