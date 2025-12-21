A Caixa inicia nesta segunda-feira, 22, o pagamento de nova parcela do Programa Pé-de-Meia do governo federal. Neste calendário de pagamento, cerca de 3,1 milhões de estudantes receberão o incentivo. As parcelas serão creditadas em conta Poupança Caixa Tem, aberta automaticamente em nome dos estudantes.
Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante, conforme calendário abaixo:
- nascidos em janeiro e fevereiro: segunda-feira, 22; - nascidos em março e abril: terça-feira, 23; - nascidos em maio e junho: quarta-feira, 24; - nascidos em julho e agosto: sexta-feira, 26; - nascidos em setembro e outubro: segunda-feira, 29; - nascidos em novembro e dezembro: terça-feira, 30.
O valor de R$ 200 é referente à frequência nas aulas. Caso o estudante contemplado seja menor de idade e ainda não tenha liberação para utilizar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo.
Esse consentimento poderá ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, por pais ou mães, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.
