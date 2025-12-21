Valor mínimo do benefício é de R$ 600 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 21/12/2025 14:24

A Caixa inicia nesta segunda-feira, 22, o pagamento de nova parcela do Programa Pé-de-Meia do governo federal. Neste calendário de pagamento, cerca de 3,1 milhões de estudantes receberão o incentivo. As parcelas serão creditadas em conta Poupança Caixa Tem, aberta automaticamente em nome dos estudantes.



Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante, conforme calendário abaixo:

- nascidos em janeiro e fevereiro: segunda-feira, 22;

- nascidos em março e abril: terça-feira, 23;

- nascidos em maio e junho: quarta-feira, 24;

- nascidos em julho e agosto: sexta-feira, 26;

- nascidos em setembro e outubro: segunda-feira, 29;

- nascidos em novembro e dezembro: terça-feira, 30.

O valor de R$ 200 é referente à frequência nas aulas. Caso o estudante contemplado seja menor de idade e ainda não tenha liberação para utilizar o aplicativo Caixa Tem , é necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo.

Esse consentimento poderá ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, por pais ou mães, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.