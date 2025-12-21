Locação de veículos deve registrar faturamento acima dos R$ 60 bilhõesAnfavea
Locação de veículos deve registrar faturamento acima dos R$ 60 bilhões
Crescimento em 2025 será de aproximadamente 12%
Locação de veículos deve registrar faturamento acima dos R$ 60 bilhões
Crescimento em 2025 será de aproximadamente 12%
Entenda o corte de incentivos fiscais aprovado pelo Congresso
Projeto também aumenta tributos sobre bets e fintechs
Fundação oferece 17 cursos gratuitos para estudar nas férias
Oportunidades são para diversas áreas
TCU lança concurso no TikTok com prêmio de até R$ 10 mil para universitários
Desafio aposta em vídeos curtos para estimular a participação cidadã entre jovens
Cresce o número de brasileiros que avaliam que ceia de Natal será mais farta, mostra pesquisa
Percentual subiu de 20%, em dezembro de 2024, para 23%, em dezembro de 2025
Mercosul anuncia início de negociações para acordo comercial com Vietnã
Tratativas buscam reduzir tarifas, ampliar intercâmbio e facilitar acesso aos mercados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.