Locação de veículos deve registrar faturamento acima dos R$ 60 bilhões - Anfavea

Publicado 21/12/2025 14:09

O faturamento bruto do setor de locação de veículos deve superar pela primeira vez, neste ano, os R$ 60 bilhões. Essa é a avaliação da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) dos números preliminares referentes à atividade em 2025. De acordo com as projeções da entidade, o crescimento do faturamento do setor alcançará em torno de 12%.

Conforme a análise prévia da ABLA, a aquisição de veículos por parte das locadoras será menor este ano. Juros altos e a manutenção de preços em patamares elevados incentivaram as empresas a comprarem menos veículos novos para a recomposição da frota em 2025. Apesar disso, o crescimento dessa frota total das locadoras ficará em torno de 5,5%.

“Mesmo tendo superado alguns entraves, como a crise global dos chips automotivos, o cenário para a indústria e também para a locação ainda é instável. No entanto, há alguns fatores que nos levam a crer numa recuperação em 2026, ano de Copa e eleições”, avalia o vice-presidente da ABLA, Paulo Miguel Jr.

Segundo ele, a temporada de verão será um bom termômetro para a atividade em 2026. A expectativa é que a demanda no rent a car, modalidade de locação ligada ao turismo, cresça em torno de 10% nos próximos meses, em relação à alta temporada de 2025.