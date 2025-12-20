Anúncio das negociações entre estes países do Mercosul e o Vietnã acontece em meio às dificuldades do blocoRicardo Stuckert / PR
Mercosul anuncia início de negociações para acordo comercial com Vietnã
Tratativas buscam reduzir tarifas, ampliar intercâmbio e facilitar acesso aos mercados
Mercosul anuncia início de negociações para acordo comercial com Vietnã
Tratativas buscam reduzir tarifas, ampliar intercâmbio e facilitar acesso aos mercados
Empresa de engenharia e infraestrutura abre inscrições para programa de estágio no Rio
Companhia oferece bolsa-auxílio progressiva que chega a R$ 2.200
Com adiamento da UE, Mercosul quer acelerar outros 11 novos acordos comerciais; saiba quais
Medida incomodou o governo brasileiro
'Prazos não são infinitos', adverte Mercosul à UE por acordo de livre comércio
Grupo, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, negocia esse tratado com a União Europeia há 25 anos
Brasil espera assinatura rápida do acordo Mercosul–UE, diz Alckmin
Vice-presidente e ministro apresentou balanço das atividades em 2025
Brasil tem recorde de 9 milhões de turistas internacionais em 2025
Centro de inteligência da Embratur estuda comportamento de visitante
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.