Movimentação para compras de Natal em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (22). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Movimentação para compras de Natal em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (22).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/12/2025 20:31

Sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 921 consumidores da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro, mostrou que 62,1% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Natal, índice superior ao ano passado, quando 61% tinham essa intenção.



Os itens de vestuário, calçados e acessórios (54,9%) são os preferidos de quem vai presentear. Na sequência, aparecem na pesquisa brinquedos (26%), lembrancinhas (23,9%), artigos de perfumaria (6,8%) e eletrônicos (4,4%).

O gasto médio de cada consumidor ficou um pouco menor que no ano passado. Em 2025, ele será de R$ 293, enquanto em 2024 foi de R$ 312. A movimentação financeira na economia está estimada em R$ 613 milhões. No ano passado, ficou em R$ 703 milhões. Uma das causas dessa queda pode ter sido o aumento da movimentação financeira na Black Friday de 2024 para 2025, quando os consumidores disseram que comprariam presentes para o Natal.



De acordo com 52,7% dos ouvidos, as compras devem ser feitas em lojas físicas, já 24,4% em lojas virtuais/online e 20,4% em ambas.