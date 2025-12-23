Rio deve alcançar 85% de ocupação hoteleira no Réveillon - Alexandre Macieira

Publicado 23/12/2025 22:51

O Rio de Janeiro inicia o verão com projeção de alta demanda turística. A expectativa é de que a rede hoteleira alcance 85% de ocupação durante o Réveillon, impulsionada por uma programação que reúne 81 eventos ao longo da estação. Os dados são de um levantamento do Visit Rio.

De acordo com a entidade, os eventos previstos exclusivamente para o período de verão — sem contabilizar o Carnaval — devem atrair cerca de 699 mil pessoas à cidade. A movimentação econômica estimada chega a R$ 211,1 milhões, incluindo uma arrecadação aproximada de R$ 10,5 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS).

Para o presidente-executivo do Visit Rio, Luiz Strauss, a virada do ano reforça o papel estratégico da cidade no turismo nacional e internacional. Segundo ele, o elevado índice de ocupação e a diversidade de eventos confirmados evidenciam a capacidade do Rio de sediar grandes celebrações e manter um fluxo contínuo de visitantes ao longo da estação.

Após o Réveillon, a programação segue intensa nos meses seguintes, com festivais, competições esportivas e encontros de grande porte espalhados pela cidade. Entre os destaques do calendário estão eventos como Noites de Verão, no Morro da Urca, Corrida de Vera Cruz, Universo Spanta, Corrida de São Sebastião, Rio Bossa Nossa, Rio Open 2026 e Rei e Rainha do Mar.

O verão carioca também será marcado por novidades que ampliam a projeção internacional do Rio como palco de grandes eventos, incluindo a realização do Golden Globes, além de encontros estratégicos como o Smart Summit 2026 e o Routes America 2026.