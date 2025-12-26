Números refletem o impulso do novo modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Números refletem o impulso do novo modelo de consignado privado, o Crédito do TrabalhadorMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 26/12/2025 10:36

As concessões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado cresceram 0,1% em novembro, na comparação com outubro, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 26. O montante passou de R$ 6,676 bilhões para R$ 6,681 bilhões no período.

Os números refletem o impulso do novo modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo no fim de março.

O saldo da modalidade cresceu 8,8% em novembro, para um total de R$ 71,150 bilhões. A taxa média de juros do consignado privado caiu de 59,0% em outubro para 57,1% em novembro.

O governo espera que, com o Crédito do Trabalhador, o tomador migre para linhas com taxas mais baixas. O comportamento dos juros no consignado privado, porém, tem registrado alta neste primeiro momento, refletindo a adaptação de instituições financeiras à modalidade e o interesse pelo segmento.