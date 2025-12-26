BNDES lembra que já tinha ancorado uma primeira emissão de cotas do fundo em 2024Fernando Frazão / Agência Brasil
BNDES coordena oferta pública de R$ 170 milhões em cotas de fundo de infraestrutura do Patria
Operação reforça estratégia do banco de fomento de alavancar recursos privados para pequenos e médios projetos
BNDES coordena oferta pública de R$ 170 milhões em cotas de fundo de infraestrutura do Patria
Operação reforça estratégia do banco de fomento de alavancar recursos privados para pequenos e médios projetos
Vendas do Tesouro Direto somam R$ 6,2 bilhões em novembro
No mês passado, houve emissões líquidas de R$ 2,826 bi
Concessões do consignado privado crescem em novembro, revela BC
Montante passou de R$ 6,676 bilhões para R$ 6,681 bilhões no período
Juro médio do rotativo do cartão de crédito sobe a 440,5% ao ano em novembro, mostra BC
Taxa do parcelado passou de 178,0% para 181,2%
Empresa de segurança oferece 46 vagas para equipe de vendas no estado do Rio
Oportunidades são para profissionais de diferentes perfis
Rede de farmácias oferece vagas para pessoas com deficiência no Rio
Oportunidades são para diferentes cargos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.