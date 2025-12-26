BNDES lembra que já tinha ancorado uma primeira emissão de cotas do fundo em 2024 - Fernando Frazão / Agência Brasil

BNDES lembra que já tinha ancorado uma primeira emissão de cotas do fundo em 2024Fernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 26/12/2025 13:10

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta sexta-feira, 26, ter coordenado uma oferta pública de R$ 170 milhões em cotas do Pátria Infra Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), em parceria com a gestora do fundo, o Patria Investimentos.

A oferta, encerrada em 15 de dezembro, recebeu investimento de fundos de pensão e do Banco do Nordeste (BNB). O BNDES lembra que já tinha ancorado uma primeira emissão de cotas do fundo em 2024, ao lado de bancos multilaterais.

"A atuação do BNDES na distribuição de cotas do fundo contribui com a estratégia do banco de catalisar e alavancar recursos privados para pequenos e médios projetos de infraestrutura nos segmentos de logística, saneamento básico, geração e distribuição de energia, infraestrutura de dados e infraestrutura social, alinhados com a estratégia de investimento do FIDC", manifestou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.

Segundo o BNDES, a participação do BNB na oferta atual garante a alocação de pelo menos R$ 100 milhões do fundo em ativos na região Nordeste.

"O BNDES tem ampla experiência como coordenador em emissão de debêntures. Essa competência o capacitou para realizar, com êxito e pela primeira vez, a oferta pública para distribuição de cotas de um fundo de investimento, numa demonstração da confiança que o mercado tem quando o banco atua e na sua capacidade de alavancar investimentos privados, sobretudo em infraestrutura", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na nota.