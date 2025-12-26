Cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadaçãoRovena Rosa / Agência Brasil
Segundo o Dieese, cerca de 61,9 milhões de brasileiros terão rendimentos diretamente influenciados pelo piso salarial. Desse total, 29,3 milhões são aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 17,7 milhões, empregados, 10,7 milhões, trabalhadores autônomos; 3,9 milhões, empregados domésticos; e 383 mil empregadores.
O novo valor representa um reajuste nominal de 6,79% em relação ao mínimo atual, conforme as regras estabelecidas pela política permanente de valorização do salário mínimo.
Contas do governo
- R$ 39,1 bilhões de aumento estimado nas despesas da Previdência Social em 2026;
- R$ 380,5 milhões de custo adicional para cada R$ 1 de aumento no salário mínimo;
- 46% dos gastos previdenciários são impactados diretamente pelo reajuste;
- 70,8% dos beneficiários da Previdência recebem benefícios atrelados ao salário mínimo.
Como foi calculado o reajuste
O reajuste do salário mínimo segue a Lei 14.663, de agosto de 2023, que define a correção anual com base em dois fatores:
- a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano anterior;
- o crescimento do PIB de dois anos antes.
Com isso:
- será considerada integralmente a inflação medida pelo INPC, de 4,18% (acumulado de dezembro do ano passado a novembro deste ano);
- o crescimento do PIB, de 3,4%, será limitado a 2,5%, percentual máximo permitido pelo novo regime fiscal.
