FGTS destinará R$ 144,5 bilhões para habitação em 2026
Governo formaliza R$ 160,5 bi do FGTS em habitação, saneamento e infraestrutura em 2026
Divisão dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União
Espaços da Juventude abrem inscrições para cursos tecnológicos de janeiro
Há aulas de formação em drone, inteligência artificial, games e impressão 3D
Banco Central responde ao TCU sobre questionamento que aponta 'precipitação' em liquidar Master
Corte de Contas sugere que BC pode ter errado ao ignorar soluções de mercado que salvariam a instituição financeira
Visa adota modelo de transações eletrônicas concluídas por inteligência artificial
Nos chamados 'pagamentos agênticos', os consumidores pedem a robôs que busquem um produto, comparem preços e realizem as compras
Inflação do aluguel encerra 2025 com queda de 1,05%
Em dezembro, índice ficou negativo em 0,01%
Tesouro Nacional tem superávit primário de R$ 1,114 bilhão em novembro
Em 2025, o saldo acumulado é positivo em R$ 244,452 bilhões
