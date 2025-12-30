Luiz Marinho afirmou que governo vê como positivos os números de geração de empregoJosé Cruz/Agência Brasil
Resultado do Caged em 2025 não será desprezível, diz ministro
Luiz Marinho destacou os impactos negativos da taxa Selic na atividade econômica
Resultado do Caged em 2025 não será desprezível, diz ministro
Luiz Marinho destacou os impactos negativos da taxa Selic na atividade econômica
Governo devolve R$ 2,8 bilhões a aposentados com descontos indevidos
Pensionistas do INSS apresentaram mais de 4,1 milhões de contestações
Taxa de desemprego chega a 5,2%, a menor desde 2012
Número de pessoas ocupadas no País atingiu o recorde de 103,2 milhões
Etanol aumenta em 19 estados e no Distrito Federal
Maior alta porcentual na semana foi registrada na Bahia
CSN recebe R$ 1,13 bi do BNDES para modernizar siderúrgica de Volta Redonda
Recursos serão utilizados em três unidades de produção da siderúrgica
ANP prorroga suspensão do comércio de biodiesel entre distribuidores congêneres por 180 dias
Medida perderia a validade na quarta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.