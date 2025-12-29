Etanol se mostrou mais competitivo em relação à gasolina apenas no Mato Grosso do SulRenan Areias/Agência O Dia
Etanol aumenta em 19 estados e no Distrito Federal
Maior alta porcentual na semana foi registrada na Bahia
CSN recebe R$ 1,13 bi do BNDES para modernizar siderúrgica de Volta Redonda
Recursos serão utilizados em três unidades de produção da siderúrgica
ANP prorroga suspensão do comércio de biodiesel entre distribuidores congêneres por 180 dias
Medida perderia a validade na quarta-feira
Governo formaliza R$ 160,5 bi do FGTS em habitação, saneamento e infraestrutura em 2026
Divisão dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União
Espaços da Juventude abrem inscrições para cursos tecnológicos de janeiro
Há aulas de formação em drone, inteligência artificial, games e impressão 3D
Banco Central responde ao TCU sobre questionamento que aponta 'precipitação' em liquidar Master
Corte de Contas sugere que BC pode ter errado ao ignorar soluções de mercado que salvariam a instituição financeira
