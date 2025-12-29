Etanol se mostrou mais competitivo em relação à gasolina apenas no Mato Grosso do Sul - Renan Areias/Agência O Dia

Etanol se mostrou mais competitivo em relação à gasolina apenas no Mato Grosso do SulRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/12/2025 20:37

São Paulo - Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19 Estados e no Distrito Federal, caíram em 3 e ficaram estáveis em outros 3. No Acre não houve medição na semana anterior e não foi possível estabelecer uma base de comparação. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo Estadão/Broadcast.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 1,36% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,48 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor, o preço subiu 1,42% na comparação semanal, para R$ 4,28 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 4,15%, foi registrada na Bahia (R$ 4,77 o litro). A maior queda, de 0,85%, ocorreu no Maranhão (R$ 4,66 o litro).

O preço mínimo registrado na semana para o combustível renovável em um posto foi de R$ 3,59 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,00, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Acre, de R$ 5,99 o litro.

Etanol x gasolina

O etanol se mostrou mais competitivo em relação à gasolina apenas no Mato Grosso do Sul, onde a paridade em relação ao combustível de origem fóssil é de 67,23%.

Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,03% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo.

Especialistas sustentam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo.