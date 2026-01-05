Ivan Ferreira morreu neste domingo (4) no Hospital Municipal Rocha Faria - Arquivo Pessoal

Rio - O pedreiro Ivan Ferreira dos Santos, de 58 anos, morreu ao ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio na comunidade Nova Cidade, em Inhoaíba, na Zona Oeste. Segundo familiares, ele estava na porta de casa quando o tiro o acertou.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (2). De acordo com relatos nas redes sociais, houve um confronto entre criminosos e um dos disparos atingiu a vítima. Ivan foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, ainda na Zona Oeste, onde passou por cirurgia. Ele morreu neste domingo (4).

Ao DIA, uma familiar, que preferiu não se identificar, disse que o pedreiro estava sentado no portão da residência quando foi baleado. O tiro perfurou o pulmão.

"Foi uma fatalidade. Infelizmente, uma pessoa que não tinha nada com isso, uma pessoa do bem. Estava apenas sentado tomando uma fresquinha no portão de casa quando tudo aconteceu. Ele se jogou no chão para se proteger, mas já tinha sido atingido. Mais uma vítima da violência que estamos vivendo", disse.

Segundo a parente, Ivan sempre morou na comunidade e era uma pessoa muito querida na região. "Nunca fez mal a ninguém, sempre ajudando as pessoas com um coração sem igual. A felicidade dele era ajudar as pessoas. Nossa família está acabada", completou.

Segundo as polícias Civil e Militar, um segundo homem, que não teve a identidade revelada, também ficou ferido no tiroteio da última sexta. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande). A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

Ainda não há informações sobre o enterro de Ivan.