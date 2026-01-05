Ivan Ferreira morreu neste domingo (4) no Hospital Municipal Rocha FariaArquivo Pessoal
Pedreiro morre ao ser atingido por bala perdida em Inhoaíba
Segundo familiares, Ivan Ferreira dos Santos, de 58 anos, estava na porta de casa quando o tiro o acertou
Documento para pagar IPVA 2026 estará disponível a partir de quinta-feira
Detran RJ e Secretaria de Estado de Fazenda alertam para possíveis tentativas de golpes
Polícia identifica homem que matou cachorro a tiros em Magé
Leonardo Francisco Tuller é apontado como autor do crime
Detran RJ muda regras para agendamento da prova teórica; entenda
Serviço deixa de ser realizado pelas autoescolas e passa a ser feito pelo próprio cidadão interessado
Vídeo: Defesa Civil interdita subsolo e quase 20 lojas no Shopping Tijuca
Vistoria do órgão indicou risco estrutural no mezanino da loja onde começou o fogo e necessidade de interdição do andar
Justiça do Rio solta filho do criminoso Pedro Dom
Pedro Henrique Fanzeres Lomba passou a cumprir medidas cautelares
Homem é preso por tentar matar idosa de 83 anos
Suspeito havia prestado serviços para a vítima. Caso aconteceu em Macaé, no Norte Fluminense
