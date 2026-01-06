Copacabana e Leme tiveram fornecimento restabelecido, após furto de cabos da rede subterrânea - Érica Martin/Agência O Dia

Copacabana e Leme tiveram fornecimento restabelecido, após furto de cabos da rede subterrâneaÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 06/01/2026 09:58 | Atualizado 06/01/2026 10:33

De acordo com a Light, a falta de energia ocorreu por sobrecarga no sistema, depois de um furto de cabos da rede subterrânea. A concessionária informou que para recomposição da rede, foram mobilizados cerca de 100 profissionais, que atuaram 24 horas por dia. Para minimizar os impactos sofridos pela população que vive e trabalha nos bairros durante o trabalho das equipes, a empresa instalou 62 geradores em diferentes pontos de Copacabana e Leme.

Ao DIA, moradores relataram que não conseguiram sair de casa durante o apagão, já que os elevadores dos prédios não estavam funcionando e chegaram a precisar de ajuda de familiares para se alimentar. Comerciantes da região também contaram que precisaram desmarcar atendimentos de clientes e lojistas ficaram impossibilitados de abrir os estabelecimentos e fazer vendas.

"A situação foi muito tensa, pois estamos no verão e em alta temporada. Devido à falta de energia e a demora em ela ser restabelecida, condomínios ficaram sem água para higiene pessoal e para hidratação.

A situação só não foi pior, pois ocorreu num fim de semana. O bairro de Copacabana sofreu uma situação semelhante na região das ruas Santa Clara, Figueiredo de Magalhães e Barata Ribeiro, em fevereiro de 2025. Agora, imagina se isso tivesse ocorrido alguns dias atrás, no Réveillon?! Isso sem falar nos possíveis prejuízos econômicos", declarou o presidente da Associação de Moradores Sociedade Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães.

Em nota, a Light afirmou que permanece à disposição dos moradores para atendimento de pedidos de ressarcimento, que podem ser realizados pelo portal de serviços, no site agenciavirtual.light.com.br ; pelo Call Center 0800 021 0196; pela agência móvel no Leme, localizada na Praça Almirante Júlio de Noronha, com atendimento das 9h30 às 17h; e também pela agência comercial em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, 96, loja A.

A falta de energia também afetou o fornecimento de água nos bairros e equipes da Águas do Rio acompanharam a retomada da operação. Nesta terça-feira, de acordo com a concessionária, o abastecimento de água está normalizado em Copacabana e no Leme. Já no Chapéu-Mangueira, Babilônia e Ladeira Ary Barroso, os sistemas de bombeamento impactados pela falta de energia estão operando normalmente e o abastecimento nas comunidades está em recuperação gradativa.