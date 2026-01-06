Crime aconteceu no bairro Lages - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/01/2026 08:27

Rio - Um casal foi assassinado a tiros, na tarde desta segunda-feira (5), em Paracambi, Baixada Fluminense. Weslei Gonçalves Conceição e Priscila da Cunha Soares estariam dentro de casa quando o crime aconteceu.

O caso ocorreu no bairro Lages. Relatos nas redes sociais apontam que os executores invadiram a residência do casal e atiraram contra eles. As vítimas teriam sido surpreendidas e não tiveram chance de fuga.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam informação de encontro de cadáver. Uma equipe esteve no local e encontrou Weslei e Priscila já sem vida. A área foi isolada para perícia.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria dos assassinatos.