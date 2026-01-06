Na ação, duas pistolas e um Fiat vermelho foram apreendidos - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/01/2026 08:41

Rio – Três suspeitos foram mortos e dois ficaram feridos durante uma operação realizada pelas equipes do 12º BPM (Niterói), na madrugada desta terça-feira (6), na Comunidade do Palmeira, no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana.



A ocorrência teve início na Rua São Januário, quando o Grupo de Ações Táticas deu ordem de parada a um veículo ocupado por cinco homens vestidos de preto. O motorista, no entanto, desobedeceu e tentou avançar o bloqueio policial. Em seguida, conforme a polícia, os ocupantes do carro dispararam contra os agentes, que revidaram.

Welvison Aureliano Leal, 38 anos, conhecido como “Galo”, não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, ele era apontado como chefe do tráfico na comunidade do Santo Cristo, em Niterói, com atuação ligada a disputas territoriais na região do Fonseca. O suspeito também tinha uma extensa ficha criminal, com anotações por homicídio, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, resistência e disparo de arma de fogo. Os outros dois mortos não tiveram a identidade divulgada.

Já Diego Pereira de Souza, 28, e Lucas Dias Rocha, 30, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo bairro. Ambos têm anotações criminais.

De acordo com a corporação, os cinco homens eram ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Ainda na ação, foram apreendidos duas pistolas de calibre 40 e de 380 e um carro Fiat Palio vermelho.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói.

Cenário de confrontos frequentes