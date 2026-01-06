Na ação, duas pistolas e um Fiat vermelho foram apreendidosDivulgação / PMERJ

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Três suspeitos foram mortos e dois ficaram feridos durante uma operação realizada pelas equipes do 12º BPM (Niterói), na madrugada desta terça-feira (6), na Comunidade do Palmeira, no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana. 
A ocorrência teve início na Rua São Januário, quando o Grupo de Ações Táticas deu ordem de parada a um veículo ocupado por cinco homens vestidos de preto. O motorista, no entanto, desobedeceu e tentou avançar o bloqueio policial. Em seguida, conforme a polícia, os ocupantes do carro dispararam contra os agentes, que revidaram.
Welvison Aureliano Leal, 38 anos, conhecido como “Galo”, não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, ele era apontado como chefe do tráfico na comunidade do Santo Cristo, em Niterói, com atuação ligada a disputas territoriais na região do Fonseca. O suspeito também tinha uma extensa ficha criminal, com anotações por homicídio, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, resistência e disparo de arma de fogo. Os outros dois mortos não tiveram a identidade divulgada.
Já Diego Pereira de Souza, 28, e Lucas Dias Rocha, 30, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo bairro. Ambos têm anotações criminais.
De acordo com a corporação, os cinco homens eram ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP). 
Ainda na ação, foram apreendidos duas pistolas de calibre 40 e de 380 e um carro Fiat Palio vermelho.
O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói.
Cenário de confrontos frequentes
O bairro do Fonseca tem sido palco de intensos confrontos nos últimos meses. Já na madrugada deste domingo (4), uma viatura da Polícia Militar foi atingida durante uma intensa troca de tiros entre duas facções na Comunidade Coronel Leôncio. De acordo com os moradores, os confrontos começaram ainda no sábado (3) e se estenderam até a madrugada desta segunda-feira (5).
 