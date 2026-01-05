12º BPM (Niterói) - Foto: Reprodução / Google Maps

12º BPM (Niterói)Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 05/01/2026 12:49

Rio - Uma viatura da Polícia Militar foi atingida durante uma intensa troca de tiros entre duas facções na Comunidade Coronel Leôncio, no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na madrugada deste domingo (4).

Segundo relatos de moradores, os confrontos começaram neste sábado (3) e se estenderam até a madrugada desta segunda-feira (5).

De acordo com a PM, equipes do 12º BPM (Niterói) realizaram patrulhamento na Comunidade Palmeira, também no Fonseca, na noite deste sábado (3), após tomarem conhecimento das trocas de tiro. Os militares permaneceram até o tiroteio acabar.

Porém, novos disparos foram registrados durante a madrugada deste domingo (4) na Comunidade Coronel Leôncio. As equipes se deslocaram para a região, e uma viatura blindada foi atingida por tiros, sem registro de feridos.

Os criminosos estavam escondidos em áreas de mata e não foram identificados. O policiamento segue reforçado na região.