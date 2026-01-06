Bombeiros foram acionados por volta das 19h30 e finalizaram o trabalho às 21h30, sem vítimas no local - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/01/2026 08:22

Rio - Um incêndio atingiu um galpão anexo à quadra da escola de samba União do Parque Acari, na noite desta segunda-feira (5). Segundo a agremiação, o espaço, localizado na comunidade do Acari, Zona Norte do Rio, não é destinado a atividades operacionais, sendo utilizado apenas para o armazenamento de materiais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Irajá foram acionados por volta das 19h30. Os militares finalizaram o trabalho às 21h30, e não houve vítimas no local.

Em nota, a diretoria do G.R.E.S. União do Parque Acari informou que, apesar dos danos materiais e da perda do espaço, o incêndio não prejudicou os preparativos da escola para o Carnaval 2026.

"Reforçamos que o incêndio não possui qualquer relação com as atividades em andamento da escola. A diretoria segue acompanhando a situação e colaborando com as autoridades competentes", completou a agremiação.

Nas redes sociais, seguidores lamentaram o ocorrido e manifestaram apoio à escola.

"Que notícia triste. Mas graças a Deus nenhum ferido e nada que abale nosso desfile. Já deu tudo certo Acari", comentou uma seguidora.

"Força minha escola, te amo muito", declarou um torcedor.

"Que a família Acari renasça dessas cinzas e faça aquilo que sabe fazer de melhor: carnaval", disse outro seguidor.

A União do Parque Acari vai disputar a Série Ouro em 2026 com o enredo "Brasiliana", que presta homenagem a um grupo pioneiro do teatro negro brasileiro, exaltando a brasilidade e a cultura popular.