Clientes e funcionários prestaram apoio à mulher baleada no Assaí Atacadista de Cordovil - Reprodução / Redes Sociais

Clientes e funcionários prestaram apoio à mulher baleada no Assaí Atacadista de CordovilReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/01/2026 09:40

Rio - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida no Assaí Atacadista de Cordovil, localizado no Trevo das Missões, na Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (5).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima deitada no chão, ao lado de produtos comprados, recebendo apoio de clientes e de funcionários do estabelecimento. O tiro teria acertado de raspão.

Segundo o Assaí Atacadista, o time da loja acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte. Um colaborador acompanhou a vítima até a unidade. A rede se colocou à disposição para contribuir com a investigação.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) confirmaram a situação no hospital. Ainda não há informações sobre a identificação e o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e será encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina), que dará seguimento às investigações. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.