Inscrições abrem nesta terça-feira (6) e vão até o dia 16 de janeiro Divulgação / SMEL

Publicado 06/01/2026 09:43

Rio - As inscrições para as colônias de férias das vilas olímpicas, coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes, abrem nesta terça-feira (6) e vão até o dia 16 de janeiro. As atividades são destinadas a crianças, adultos e idosos.

Para se inscrever, é necessário comparecer à secretaria dos equipamentos esportivos com as cópias de identidade da criança e do responsável, além do comprovante de residência. As vagas são limitadas.

A programação das colônias de férias será realizada em dois períodos, de 21 a 23 e de 27 a 30 de janeiro. Cada vila olímpica tem um horário próprio e faixas etárias específicas de atendimento. Em algumas unidades, apenas alunos das escolinhas regulares podem se inscrever.

A iniciativa reúne modalidades esportivas como futebol, basquete, vôlei, brincadeiras na piscina e jogos como queimado, piques e gincanas.

"Com as escolas em recesso, as colônias de férias são uma opção importante para manter as crianças ativas. É uma tranquilidade para os pais que estão trabalhando, e sabem que os filhos se divertem e praticam atividade física supervisionada. Para os adultos que estão de férias e para os idosos, também é uma ótima oportunidade para fazer uma atividade saudável e ainda aproveitar o verão do Rio de Janeiro. São milhares de vagas por toda a cidade. Em julho de 2025, chegamos a 7 mil inscritos e o objetivo é superar este número", disse o secretário Municipal de Esportes, Guilherme Schleder.