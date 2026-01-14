Salafrária tem 25 passagens criminais, 13 delas aplicando mesmo golpe - Divulgação / PCERJ

Publicado 14/01/2026 11:20

Rio - A líder da quadrilha especializada no golpe "Boa noite, Cinderela", que atacou dois turistas ingleses em Ipanema, na Zona Sul, em agosto de 2025, foi presa nesta quarta-feira (14) durante a operação contra o tráfico de drogas no Complexo do Chapadão, na Zona Norte da cidade.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam Raiane Campos de Oliveira, de 27 anos, que era a terceira e última integrante do grupo. Ela possui 25 passagens criminais, sendo 13 aplicando o mesmo golpe.

Ainda de acordo com a corporação, as outras duas comparsas, Amanda Couto Deloca e Mayara Ketelyn Américo da Silva, foram presas em agosto e setembro de 2025, respectivamente.

O crime ficou conhecido após viralizar um vídeo que mostrava uma das vítimas já desorientada, cambaleando pelo calçadão até cair com o rosto na areia da praia.

O autor da gravação também conseguiu filmar as mulheres entrando em um táxi e fugindo logo em seguida. Elas teriam seguido para a Lapa, na região central.

Além do homem desacordado, um outro turista foi alvo do grupo. As vítimas tiveram um prejuízo estimado de R$ 110 mil. Somente um deles teve R$ 14 mil roubados enquanto estava dopado.