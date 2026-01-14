Todo o processo de candidatura às vagas deve ser feito pelo portal do Sisu - Divulgação

O Rio de Janeiro contará com a oferta de 30,6 mil vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Dessas, 24.526 serão disponibilizadas pelas universidades federais, 2.515 pelos institutos federais do Estado; 2.080 pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ); 120 pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) e 1.378 vagas por instituições públicas estaduais.

No total, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará mais de 274 mil vagas em todo o Brasil. A edição é considerada a maior da história do programa, com a participação de 136 instituições de ensino superior e a oferta de 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios, ampliando o acesso à educação superior pública e de qualidade.



O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) oferece 1.618 vagas. O Cefet-RJ tem 2.080 ofertas no sistema. Já Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) disponibiliza 737 vagas. O Colégio Pedro II tem 160 vagas. A Ence ofertará 120 vagas nos turnos matutino e noturno.





Universidades

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é a instituição que oferece o maior número de vagas no estado, com 9.120 oportunidades. Com 8.931 vagas, a Universidade Federal Fluminense (UFF) é a segunda do estado com maior oferta nesta edição do Sisu. A terceira posição fica com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que tem 3.925 vagas. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) traz 2.550 vagas.



Entre as instituições estaduais participantes do Sisu, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) se destaca com a oferta de 548 vagas. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), estreante no Sisu, ofertará 152 vagas.



No total, os candidatos do Rio de Janeiro poderão concorrer a 6.236 vagas em cursos presenciais de licenciatura para receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa oferece incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 para saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.



Inscrições