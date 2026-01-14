Todo o processo de candidatura às vagas deve ser feito pelo portal do SisuDivulgação

O Rio de Janeiro contará com a oferta de 30,6 mil vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Dessas, 24.526 serão disponibilizadas pelas universidades federais, 2.515 pelos institutos federais do Estado; 2.080 pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ); 120 pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) e 1.378 vagas por instituições públicas estaduais.
No total, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará mais de 274 mil vagas em todo o Brasil. A edição é considerada a maior da história do programa, com a participação de 136 instituições de ensino superior e a oferta de 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios, ampliando o acesso à educação superior pública e de qualidade.

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) oferece 1.618 vagas. O Cefet-RJ tem 2.080 ofertas no sistema. Já Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) disponibiliza 737 vagas. O Colégio Pedro II tem 160 vagas. A Ence ofertará 120 vagas nos turnos matutino e noturno.


Universidades
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é a instituição que oferece o maior número de vagas no estado, com 9.120 oportunidades. Com 8.931 vagas, a Universidade Federal Fluminense (UFF) é a segunda do estado com maior oferta nesta edição do Sisu. A terceira posição fica com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que tem 3.925 vagas. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) traz 2.550 vagas.

Entre as instituições estaduais participantes do Sisu, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) se destaca com a oferta de 548 vagas. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), estreante no Sisu, ofertará 152 vagas.

No total, os candidatos do Rio de Janeiro poderão concorrer a 6.236 vagas em cursos presenciais de licenciatura para receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa oferece incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 para saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.

Inscrições
As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas entre a próxima segunda-feira, 19,  e o dia 23 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso. 

Assim como em 2025, esta edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes.Assim, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo. O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição no período indicado no edital. 

O Sisu foi instituído em 2010 e reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes é da rede federal de ensino, com destaque para universidades e institutos federais.