Todo o processo de candidatura às vagas deve ser feito pelo portal do SisuDivulgação
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) oferece 1.618 vagas. O Cefet-RJ tem 2.080 ofertas no sistema. Já Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) disponibiliza 737 vagas. O Colégio Pedro II tem 160 vagas. A Ence ofertará 120 vagas nos turnos matutino e noturno.
Universidades
Entre as instituições estaduais participantes do Sisu, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) se destaca com a oferta de 548 vagas. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), estreante no Sisu, ofertará 152 vagas.
No total, os candidatos do Rio de Janeiro poderão concorrer a 6.236 vagas em cursos presenciais de licenciatura para receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa oferece incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 para saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.
Inscrições
Assim como em 2025, esta edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes.Assim, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo. O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição no período indicado no edital.
O Sisu foi instituído em 2010 e reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes é da rede federal de ensino, com destaque para universidades e institutos federais.
