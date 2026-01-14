Veículo usado pelo bandido ficou destruído - Divulgação

Veículo usado pelo bandido ficou destruídoDivulgação

Publicado 14/01/2026 12:37

Rio - Uma perseguição entre PMs e criminosos terminou em acidente na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana. Durante tentativa de fuga, um policial civil e a mulher foram atropelados. O suspeito foi preso.



De acordo com o delegado Pedro Henrique Neves, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, os militares realizavam patrulhamento nas proximidades da comunidade Buraco do Boi, quando um veículo Onix não obedeceu a ordem de parada, dando início a perseguição.



"Ele começou a acelerar, a empreender fuga, e os policiais militares foram atrás. O veículo acabou colidindo com vários outros carros e, durante a fuga, atropelou um policial civil da minha equipe, aqui da nossa base, junto com a mulher dele. Depois, bateu em mais um carro e, em seguida, conseguiu ser abordado pela Polícia Militar. O colega também acionou a DH, e a gente foi para o local e o preso foi conduzido aqui para delegacia", explicou.

O policial e a mulher tiveram ferimentos leves. Ainda durante a fuga, o suspeito atirou contra os PMs. Ele vai responder por tentativa de homicídio contra os agentes, além do porte ilegal de arma.



"Ele estava com uma pistola (...) era uma arma de fogo 9mm, tinha um calibre restrito, e ainda estava com a numeração raspada também. Então ele vai responder por todos esses crimes, que são atuados em flagrante", frisou o delegado.



Os investigadores irão apurar também se o carro usado na fuga era clonado, já que está no nome de outra pessoa. "A gente ainda vai mandar esse carro para ser feito uma perícia a respeito de adulteração", acrescentou Pedro Henrique.



O delegado informou também que o preso possui anotações criminais e faz parte do tráfico da comunidade. Com ele, foi apreendido um cinto de guarnição, com três carregadores, pistola, e munições.