Veículo usado pelo bandido ficou destruídoDivulgação
De acordo com o delegado Pedro Henrique Neves, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, os militares realizavam patrulhamento nas proximidades da comunidade Buraco do Boi, quando um veículo Onix não obedeceu a ordem de parada, dando início a perseguição.
"Ele começou a acelerar, a empreender fuga, e os policiais militares foram atrás. O veículo acabou colidindo com vários outros carros e, durante a fuga, atropelou um policial civil da minha equipe, aqui da nossa base, junto com a mulher dele. Depois, bateu em mais um carro e, em seguida, conseguiu ser abordado pela Polícia Militar. O colega também acionou a DH, e a gente foi para o local e o preso foi conduzido aqui para delegacia", explicou.
"Ele estava com uma pistola (...) era uma arma de fogo 9mm, tinha um calibre restrito, e ainda estava com a numeração raspada também. Então ele vai responder por todos esses crimes, que são atuados em flagrante", frisou o delegado.
Os investigadores irão apurar também se o carro usado na fuga era clonado, já que está no nome de outra pessoa. "A gente ainda vai mandar esse carro para ser feito uma perícia a respeito de adulteração", acrescentou Pedro Henrique.
O delegado informou também que o preso possui anotações criminais e faz parte do tráfico da comunidade. Com ele, foi apreendido um cinto de guarnição, com três carregadores, pistola, e munições.
