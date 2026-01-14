Técnicos da Light trabalharam na Rua Mariz e Barros, na Tijuca, nesta quarta-feira (14) - Érica Martin / Agência O Dia

Técnicos da Light trabalharam na Rua Mariz e Barros, na Tijuca, nesta quarta-feira (14)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 14/01/2026 17:03 | Atualizado 14/01/2026 17:17

Rio - Comerciantes da Rua Mariz e Barros, na Tijuca, na Zona Norte, relataram ter sofrido prejuízos com eletrodomésticos e com vendas por causa de problemas de falta de energia, que atingem a região desde dezembro do ano passado. Nesta quarta-feira (14), técnicos da Light trabalharam em imóveis da área.

fotogaleria

Ao DIA, Paulo Ferreira, de 50 anos, gerente de um restaurante, contou que a energia começou a apresentar problemas no dia 19 de dezembro com queda de fases. Na véspera de Natal, o número de dias com falta de luz cresceu, gerando prejuízos financeiros ao estabelecimento.

"Sempre está faltando uma fase. Já tive vários prejuízos com mercadorias, perdi duas máquinas de ar-condicionado, uma câmara fria e mais umas duas geladeiras. Acaba queimando os equipamentos. Todo mundo no prejuízo. A mercadoria está indo para o lixo. Eu vendo peixe e devolvi para os fornecedores. Problema não é de agora. Tem dia que a casa está enchendo, a luz cai e as pessoas vão embora", disse.

Paulo informou pagou um gerador de emergência, no valor de R$ 11 mil, para poder trabalhar em um final de semana.

"A Light fala que está fazendo um levantamento da rede para saber o que está acontecendo. Falaram para fazer um levantamento do que perdeu e levar lá para ver se consegue o ressarcimento disso. Nesse calor, sem luz, não dá", destacou.

O comerciante Edison Albane, de 49 anos, destacou que equipes da empresa até vão ao local, mas o reparo não é suficiente e a energia volta a cair.

"Entramos em contato com a Light e demoram de cinco a seis horas para vir. Reparam, trocam apenas o fusível relacionado à fase e logo depois cai outra fase. E assim vai sucessivamente. Passamos os melhores dias de dezembro com esse problema. Uma hora a loja ficava sem ar-condicionado e outra sem iluminação. Tentamos explicar que é um problema recorrente e dizem que não podem fazer nada, pois é um problema com a engenharia. Nunca é resolvido", explicou.

Para Albane, o principal prejuízo é com as vendas de seu comércio. "Prejuízo que não consigo mensurar. O cliente não entra por ver a loja apagada e acha que está fechada ou então entra, se sente mal com calor e vai embora", finalizou.

Nesta quarta, técnicos da Light foram vistos trabalhando na Rua Mariz e Barros. De acordo com a empresa, as interrupções registradas no local foram causadas pela sobrecarga provocada por um aumento irregular de carga de energia por parte de um restaurante, sem autorização da concessionária. Essa situação impactou a rede elétrica que atende a região.



Por meio de nota, a companhia destacou que identificou a irregularidade e que iniciou as medidas necessárias para a regularização da carga, garantindo a estabilidade do fornecimento e evitando novas ocorrências na região.

A Light ainda informou que o gerador encontrado no local não é de propriedade da distribuidora, o que reforça que o fornecimento na região se encontra normalizado.

Explosão na Zona Norte

DIA, a cuidadora de idosos, Aline Duarte, de 57 anos, residente da Rua Dr. Padilha, onde fica o setor Leste do Estádio Nilton Santos, contou que a explosão ocorreu na Rua das Oficinas, bem em frente ao estádio. No Engenho de Dentro, na Zona Norte, uma explosão, ocorrida na noite desta terça-feira (13), provocou um forte clarão, deixando moradores sem energia por cerca de quatro horas. Ao, a cuidadora de idosos, Aline Duarte, de 57 anos, residente da Rua Dr. Padilha, onde fica o setor Leste do Estádio Nilton Santos, contou que a explosão ocorreu na Rua das Oficinas, bem em frente ao estádio.

"A luz acabou entre 22h30 e 23h. Piscou na cozinha e eu fui apagar achando que a lâmpada estivesse queimando. Foi quando ouvi a explosão. Aí acabou, a luz não voltou mais. Levou quatro horas para voltar, só voltou às 2h20. E estava muito calor, muito mosquito aqui na região, precisava até de fumacê. Mas, enfim, ela voltou às 2h20 e foi só o tempo de eu deitar. Às 2h24, mais ou menos, acabou de novo. Só que dessa vez não demorou", explicou.

Na segunda-feira (12), uma ocorrência na subestação do Cachambi, na Zona Norte, já havia deixado ao menos nove bairros sem energia, como: Todos os Santos, Méier, Del Castilho, Maria da Graça, Engenho de Dentro (partes), Jacarezinho e Benfica.