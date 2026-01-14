Dez motos serão equipadas com ferramentas específicas para desobstrução de ralos e bueiros - Divulgação

Dez motos serão equipadas com ferramentas específicas para desobstrução de ralos e bueiros Divulgação

Publicado 14/01/2026 15:51

Rio - A prefeitura do Rio apresentou nesta quarta-feira (14) a frota de motocicletas que serão usadas como apoio às ações de prevenção e resposta rápida a alagamentos provocados pelas chuvas. A medida faz parte da 'Operação Abre Ralo', que tem como principal objetivo acelerar o atendimento em pontos críticos da cidade, especialmente durante temporais.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é realizar pelo menos 60 vistorias por dia, o que pode resultar em cerca de 10 mil bueiros verificados em seis meses.

Ao todo, serão dez motos equipadas com ferramentas específicas para desobstrução de ralos e bueiros que passam a circular em todas as regiões do município. As equipes serão acionadas pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o que, segundo a prefeitura, deve reduzir significativamente o tempo de resposta em casos de bolsões d’água.

Quando houver dias sem chuva, os agentes vão atuar de forma preventiva na região, com vistoria de ralos que já possuem histórico recorrente de entupimento. As inspeções passarão a acontecer à noite, entre 18h e 22h. Quando o problema for apenas acúmulo de lixo, a limpeza será feita pela Comlurb. Já nos casos em que houver danos na estrutura da rede de drenagem, a Secretaria de Conservação será acionada para reparos em até 24 horas.

Em dias de chuva intensa, haverá um plantão de 24 horas, com motos distribuídas estrategicamente pela cidade. A expectativa é de que as ocorrências, que levam até uma hora para serem resolvidas, possam ser atendidas em poucos minutos, reduzindo transtornos no trânsito e para moradores de áreas alagada. Em caso de situações mais complexas, as equipes vão sinalizar o local até a chegada de caminhões especializados.