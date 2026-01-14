64ª DP (São João de Meriti) - Reprodução

64ª DP (São João de Meriti)Reprodução

Publicado 14/01/2026 16:13

Rio - Dois suspeitos foram presos nesta terça-feira (14) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação contra o tráfico de drogas aconteceu no bairro Éden. As identificações dos presos não foram divulgadas.

As equipes recolheram 120 frascos de cocaína, 147 papelotes de maconha e 75 pedras de crack, além de um revólver com a numeração roubada, munições e uma motocicleta com registro de roubo. Durante a ação, a polícia também localizou equipamentos usados na comercialização de drogas e materiais ligados ao esquema criminoso.



Um dos detidos exercia a função de vigia do ponto de venda. Ambos foram encaminhados à 64ª DP (São João de Meriti), onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação com o tráfico.



