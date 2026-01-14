64ª DP (São João de Meriti)Reprodução
Operação prende suspeitos com drogas, arma e moto roubada na Baixada
Homens vão responder por tráfico de entorpecentes
Mais de dez gatos são resgatados de apartamento tomado por fezes e baratas no Rio
O tutor, um idoso diagnosticado com Alzheimer e em situação de vulnerabilidade, foi encaminhado para um abrigo
Defensorias acionam Justiça por medidas para enfrentar calor no Rio
Órgãos alertam para sofrimento da população de rua
Polícia investiga agressão de motorista de app contra ritmista da Portela na Zona Norte
Yago Mumuzinho levou socos e chutes, e teve o equipamento de trabalho quebrado. Plataforma bloqueou o condutor
Subprefeito da Zona Sul é agredido durante fiscalização em Copacabana
Responsável por escola irregular de stand-up paddle foi levado à delegacia após confusão
Homem é preso após furtar 38 peças de motocicleta em Niterói
Suspeito foi localizado com todo o material roubado após imagens de câmeras ajudarem na identificação
Vídeo: ato no Arpoador tem confusão e tentativa de fechar a Avenida Vieira Souto
Grupo de ambulantes protesta contra novas normas de uso da Pedra do Arpoador
