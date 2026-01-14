Coronel Tarciso Salles, comandante-geral dos Bombeiros, participou da apresentação do plano - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 14/01/2026 16:31

Rio - O Governo do Estado apresentou, nesta quarta-feira (14), um plano de prevenção a incêndio voltado aos camarotes no Sambódromo. As estruturas instaladas na Marquês de Sapucaí deverão cumprir normas técnicas e orientações específicas para obter autorização de funcionamento. As regras foram apresentadas aos responsáveis pelos espaços em uma reunião realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Entre as principais exigências, está a obrigatoriedade da contratação de bombeiro profissional civil durante todo o período de funcionamento dos camarotes com mais de 200m². Também é obrigatória a instalação de dispositivos preventivos, como extintores de incêndio, sinalização e iluminação de emergência.

"A Marquês de Sapucaí é um dos maiores palcos culturais do mundo e garantir a segurança de todos que participam do Carnaval é uma prioridade absoluta do Governo do Estado. O plano de prevenção foi criado para reforçar a organização do evento e zelar pela tranquilidade do público", disse o governador Cláudio Castro durante a apresentação do plano no Centro Integrado de Comando e Controle.

O plano ainda prevê a exigência de instalação de catracas - para facilitar o controle de acesso e a gestão de público - e reforço de itens de proteção coletiva, como guarda-corpos. A fiscalização ficará a cargo do Corpo de Bombeiros, por meio da Diretoria-Geral de Diversões Públicas (DGDP). A liberação dos espaços estará condicionada à apresentação de toda a documentação exigida e à aprovação da corporação. As vistorias verificarão, entre outros pontos, se os sistemas de segurança contra incêndio estão funcionando e se as rotas de fuga permanecem totalmente desobstruídas.

"Em caso de não atendimento, a corporação poderá determinar interdição pontual de áreas específicas até que as exigências sejam cumpridas, sem prejuízo do funcionamento das demais áreas que estejam regulares", pontuou o coronel Tarciso Salles, comandante-geral dos Bombeiros.

Documentação e capacidade máxima

Para a liberação do funcionamento, os responsáveis pelos camarotes deverão apresentar diversos documentos, incluindo identificação do responsável legal e da empresa, comprovação de posse ou uso do espaço, instalações elétricas, sistemas de som e iluminação, além das plantas do evento.

Também serão exigidos laudos técnicos específicos, como os referentes ao sistema de gás, extintores de incêndio e declaração do responsável legal atestando o cumprimento das normas de segurança.

A capacidade máxima de público em cada camarote será definida com base na área útil do espaço e na largura das saídas de emergência, seguindo critérios técnicos que assegurem o escoamento rápido e seguro dos ocupantes em caso de emergência.