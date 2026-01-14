Morador filmou chuva com granizo em São Gonçalo, na tarde desta terça-feira (14) - Reprodução/Redes sociais

Morador filmou chuva com granizo em São Gonçalo, na tarde desta terça-feira (14)Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/01/2026 15:40

Rio - Uma forte chuva acompanhada de granizo e trovões atingiu a cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira (14). Moradores registraram vídeos que mostram pequenas pedras de gelo caindo sobre telhados e acumuladas no chão das casas.

Às 15h, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil informou que o município entrou em Estágio de Observação por conta dos fortes ventos e da chuva intensa. "Gente, está chovendo granizo. Olha aqui minha porta cheia de pedra de gelo", narra um morador ao registrar a cena. "Aqui em Vista Alegre também choveu granizo. Só ouvi o barulho na telha", escreveu outro perfil nas redes sociais.



Bairros como Sacramento, Vila Isabel, Galo Branco, Coelho, Joquéi e Vista Alegre estão entre os mais afetados pelo temporal.



Veja vídeos abaixo:



CHUVA DE GRANIZO EM SÃO GONÇALO SOCORRO BRASIL pic.twitter.com/oz8ZtwatKX — Krixxtal (@krixxtaloficial) January 14, 2026

Também foi registrado pancadas de chuva em Maricá e Niterói, porém com menor intensidade. Já na cidade do Rio, a chuva chegou mais fraca e em apenas alguns bairros. Segundo o Sistema Alerta Rio, há registro de precipitação fraca em Anchieta, na Zona Norte. Já em Copacabana, na Zona Sul, o tempo segue firme.



A previsão para está quarta-feira (14) é de céu com nebulosidade em alguns pontos e pancadas de chuva isolada entre os períodos da tarde e noite.

O tempo segue parecido nesta quinta-feira (15), com sol de manhã, aumento de nuvens e pancadas de chuva também no mesmo período do dia anterior. A mínima é de 22°C e a máxima chega aos 36°C.



Já nesta sexta-feira (16) as temperaturas começam a cair um pouco mais. A previsão indica sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23°C, e a máxima, 33°C.

O cenário de sol e chuvas mais para o final do dia, típico desta estação, se repete no sábado (17), com temperaturas variando entre 24°C e 32°C.



No domingo (18), o tempo segue firme com apenas algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida ao longo do dia e também à noite. A mínima é de 24°C e a máxima de 32°C.