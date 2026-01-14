Ação integrada retirou usuários de drogas da calçada - Divulgação

Ação integrada retirou usuários de drogas da calçadaDivulgação

Publicado 14/01/2026 16:27

Rio - Um ponto de consumo de crack, localizado em frente ao Ciep Tancredo Neves, no Catete, na Zona Sul, foi desmobilizado por uma operação Choque de Ordem Presente, com a participação de policiais do 2º BPM (Botafogo), Laranjeiras Presente e Superintendência Estadual da Zona Sul (Segov).

Cerca de dez pessoas ocupavam a calçada junto à grade da escola. Foram encontrados copos utilizados como cachimbos improvisados para o consumo de crack. O grupo foi abordado e retirado da área.

Além do Catete, a operação também passou por pontos da Glória e do Largo do Machado, onde foram realizadas abordagens para averiguação de suspeitos e ações de repressão ao uso de drogas e ao porte de armas brancas.

A ação ocorre em uma área de grande circulação e no entorno de uma unidade de ensino, onde pais, alunos e moradores vinham relatando sensação de insegurança.

"Não podíamos aceitar que, próximo de um Ciep, onde crianças entram todos os dias para estudar, houvesse medo e abandono", diz Marcelo Maywald, superintendente estadual da Zona Sul e Centro.