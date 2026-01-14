Humberto Jerônimo, conhecido como Seu Gordan, foi morto a tiros na Estrada do Galeão - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/01/2026 16:30

Rio - Humberto Jerônimo, de 71 anos, conhecido como Seu Gordan, foi morto a tiros, em plena luz do dia, nesta quarta-feira (14), em um dos pontos de vans que administrava no bairro Portuguesa, na Zona Norte. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima baleada na barriga e no tórax, sentada em uma cadeira de plástico amarela. Nas imagens, ele já aparece desacordado.

Humberto chegou a ser socorrido por populares e levado para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas já estava morto. Equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionadas para verificar a ocorrência na Estrada do Galeão e preservaram o local até a chegada da perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime.