Casa de alto padrão na Ilha do Governador é uma das posses do suspeito de lavagem Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 27/01/2021 18:32

Rio - A Polícia Civil apurou que Humberto Jerônimo, conhecido como Gordon, de 66 anos, tinha um patrimônio milionário avaliado em aproximadamente R$ 6 milhões. Ele foi preso por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) e é suspeito de lavar o dinheiro do tráfico de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.



Segundo as investigações da distrital, Gordon cuidava da parte financeira dos traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) desde 1998, quando o Dendê estava sob o comando do criminoso Miltinho do Dendê. Ao longo desses anos, ele teria acumulado um patrimônio de cerca de R$ 6 milhões, entre 10 imóveis e 11 veículos, que estariam em seu nome é de seus familiares.

Casa de alto padrão na Ilha do Governador é uma das posses do suspeito de lavagem Divulgação



A polícia apurou que entre os veículos estão três carros de luxo, sendo dois Honda HR-V e um Mitsubishi ASX, e seis Kombis. Esses últimos eram usados no transporte alternativo no Morro do Dendê, que é explorado pelo tráfico de drogas.



Já entre os imóveis está uma loja onde fica um centro de estética e depilação, que os agentes da delegacia da Ilha do Governador ainda irão apurar se fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro fruto do tráfico.



De acordo com o delegado da 37ª DP, Marcus Henrique Oliveira Alves, Gordon compõe a velha guarda do crime da comunidade e sempre teve uma participação discreta na facção criminosa. O suspeito era irmão do traficante Gilberto Coelho, o Gil, que era apontado pela polícia como o braço direito do antigo chefe do tráfico do Dendê, Fernandinho Guarabu. Os dois morreram em junho de 2019 durante uma troca de tiros com policiais militares.



Mesmo após a morte do irmão, ele seguiu prestando seus serviços financeiros para as atuais lideranças locais: Marcos Vinicius dos Santos, o Chapola, e seu braço direito, Mário Henrique Paranhos de Oliveira.



A 37ª DP instaurou o inquérito para apurar a lavagem de dinheiro há cerca de um ano e meio. Nesta quarta-feira, eles cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços de Gordon. Entre eles, uma casa de alto padrão na localidade do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. No endereço, os agentes encontraram um revólver e munições, além de aparelhos eletrônicos.



Os bens de Gordon e de seus familiares foram bloqueados pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital. A polícia agora tenta provar que todo patrimônio dele e da família é fruto de dinheiro ilícito. A polícia apurou que entre os veículos estão três carros de luxo, sendo dois Honda HR-V e um Mitsubishi ASX, e seis Kombis. Esses últimos eram usados no transporte alternativo no Morro do Dendê, que é explorado pelo tráfico de drogas.Já entre os imóveis está uma loja onde fica um centro de estética e depilação, que os agentes da delegacia da Ilha do Governador ainda irão apurar se fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro fruto do tráfico.De acordo com o delegado da 37ª DP, Marcus Henrique Oliveira Alves, Gordon compõe a velha guarda do crime da comunidade e sempre teve uma participação discreta na facção criminosa. O suspeito era irmão do traficante Gilberto Coelho, o Gil, que era apontado pela polícia como o braço direito do antigo chefe do tráfico do Dendê, Fernandinho Guarabu. Os dois morreram em junho de 2019 durante uma troca de tiros com policiais militares.Mesmo após a morte do irmão, ele seguiu prestando seus serviços financeiros para as atuais lideranças locais: Marcos Vinicius dos Santos, o Chapola, e seu braço direito, Mário Henrique Paranhos de Oliveira.A 37ª DP instaurou o inquérito para apurar a lavagem de dinheiro há cerca de um ano e meio. Nesta quarta-feira, eles cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços de Gordon. Entre eles, uma casa de alto padrão na localidade do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. No endereço, os agentes encontraram um revólver e munições, além de aparelhos eletrônicos.Os bens de Gordon e de seus familiares foram bloqueados pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital. A polícia agora tenta provar que todo patrimônio dele e da família é fruto de dinheiro ilícito.