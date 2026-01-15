Policiamento na Avenida Pastor Martin Luther King JuniorDivulgação / Arquivo
Intenso tiroteio termina com dois presos na Zona Norte
Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Engenho para combater roubo de veículos e cargas na região
Ambulantes fecham a Avenida Vieira Souto pelo segundo dia contra novas regras no Arpoador
Grupo bloqueou a via por alguns minutos e se dispersou em seguida
Corpo de motorista de aplicativo que sumiu ao pegar corrida para Santa Cruz é encontrado
Cadáver de Carlos Gilberto Ferreira de Queiroz, de 30 anos, estava na Baía de Sepetiba
MPRJ investiga irregularidades na frota da Real Auto Ônibus
Inquérito apura denúncias de veículos sucateados, ar-condicionado quebrado e redução de frota nas linhas do Consórcio Intersul
Vídeo registra resgate de segurança que tentou salvar colegas no incêndio do Shopping Tijuca
Imagens mostram Anderson Aguiar, de 43 anos, sendo retirado do shopping em uma maca, já inconsciente
Vídeo: forte chuva causa alagamentos e quedas de árvores na Zona Oeste
Linhas do BRT sofreram impactos. Ao menos, oito árvores caíram, sendo três delas sob fiações
