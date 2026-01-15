Policiamento na Avenida Pastor Martin Luther King Junior - Divulgação / Arquivo

Publicado 15/01/2026 19:13

Rio - Policiais do 3º BPM (Méier) prenderam dois suspeitos de integrar a facção que comanda o tráfico de drogas no Morro do Engenho, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Nesta quinta-feira (15), os militares realizaram uma operação para combater o roubo de veículos e cargas nos principais acessos à comunidade, principalmente na Avenida Pastor Martin Luther King Junior.

Logo na chegada dos agentes, houve um intenso tiroteio entre os policiais e criminosos na região da Rua Guarabu. Após o confronto, as equipes prenderam dois homens que teriam participado do ataque a tiros.

Os militares constataram que um dos detidos já havia sido preso pelo 3º BPM (Méier) em agosto. Ele ainda tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão. Após a operação, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretário de Estado de Polícia Militar, ressaltou que a reincidência criminal é um dos principais desafios enfrentados pela corporação.

"Esse ciclo compromete o planejamento operacional, sobrecarrega as equipes e reforça a necessidade de ações permanentes de policiamento ostensivo e de inteligência, voltadas não apenas à repressão imediata, mas também à prevenção de novos crimes e à preservação da ordem pública", destacou o coronel.