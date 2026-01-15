Rodoviários protestam por atraso no pagamento de benefícios - Reprodução/BDRJ

Publicado 15/01/2026 21:38

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, instaurou nesta quinta-feira (15) um inquérito para apurar uma série de irregularidades na prestação de serviço da empresa Real Auto Ônibus Ltda. O objetivo é verificar as condições dos veículos e o descumprimento dos direitos dos passageiros que utilizam as linhas operadas pela empresa na capital.

O procedimento, de acordo com o MPRJ, foi motivado por relatos de usuários que descrevem ônibus em péssimo estado de conservação, com problemas mecânicos, infiltrações e até infestações de insetos. Além da falta de higiene, o inquérito investiga janelas travadas, aparelhos de ar-condicionado inoperantes e quebras frequentes durante os trajetos. Outro ponto é a redução da frota, que tem causado superlotação e intervalos excessivos entre as viagens.

Segundo a promotoria, já foi oficializado que a Real Auto Ônibus e o Consórcio Intersul apresentem documentos sobre a manutenção preventiva e corretiva dos ônibus. A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) também foi acionada para realizar fiscalizações, informar o número de multas aplicadas e detalhar quais linhas estão em operação atualmente.

Crise e protestos

O anúncio da investigação ocorre no mesmo dia em que trabalhadores da Real Auto Ônibus e da Transportes Vila Isabel realizaram uma manifestação , em frente à garagem das empresas. Os rodoviários cobraram durante o ato o pagamento de benefícios atrasados, como férias, 13º salário e tíquete alimentação.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a viação Real está em recuperação judicial e não recolhe o FGTS e o INSS da categoria desde abril. O sindicato afirma que mais de 60 trabalhadores foram demitidos sem receber verbas rescisórias.