Anilhas irregulares foram apreendidas em uma grande quantidade - Divulgação

Publicado 15/01/2026 19:02 | Atualizado 15/01/2026 21:41

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (15), um homem apontado como o maior falsificador de anilhas do sistema Sispass/Ibama no estado do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste, durante a Operação Clone Sispass, que mirou o esquema de identificação fraudulenta de pássaros silvestres.

Segundo a PF, ele é acusado de fabricar e vender anilhas falsas para simular que animais capturados ilegalmente na natureza eram criados de forma legal. Com essa falsificação de selo público, o criminoso facilitava a comercialização de espécies protegidas.

Na residência do homem, agentes da Delegacia de Meio Ambiente apreenderam grande quantidade de anilhas irregulares e o maquinário utilizado para as falsificações. Além do material técnico, dois pássaros silvestres foram encontrados no local, que serão devolvidos à natureza.

Após o flagrante, o homem foi autuado por crimes ambientais e falsificação de selo público. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará a decisão da Justiça.