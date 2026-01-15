Câmera de segurança flagrou agressão a ritmista da Portela em Honório Gurgel - Divulgação

Câmera de segurança flagrou agressão a ritmista da Portela em Honório GurgelDivulgação

Publicado 15/01/2026 19:17 | Atualizado 15/01/2026 21:47

Veja o vídeo abaixo. Rio - Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o ritmista da Portela, Yago Silva Veloso, de 19 anos, conhecido como Yago Mumuzinho, é brutalmente agredido com chutes e socos por um motorista de aplicativo . O crime aconteceu por volta das 5h de terça-feira (13), em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio.

Nas imagens, obtidas pelo DIA, é possível ver o motorista puxando Yago bruscamente pelo braço para fora do carro e o derrubando. Em seguida, ele desfere dois pontapés e socos no jovem. O agressor ainda pega o tablet do passageiro e o arremessa no chão, quebrando o eletrônico. Os óculos de Yago também foram danificados. A sequência de agressões dura menos de um minuto. Depois, o motorista entra no veículo e foge, deixando o ritmista caído na via.

Crédito: Divulgação pic.twitter.com/s3clFHGKj8 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2026

Em depoimento na 40ª DP (Honório Gurgel), Yago disse que a confusão começou quando o cartão de débito não passou por falta de saldo. Para realizar o pagamento da corrida, no valor de R$ 34, ele pediu para entrar em casa e buscar dinheiro em espécie. Segundo o ritmista, o motorista se irritou, desceu do carro e iniciou as agressões.



O caso foi registrado na 40ª DP e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).



Ritmista ganha tablet novo



O tablet que Yago usava em seus trabalhos como designer e produtor de conteúdo foi destruído durante a agressão. Para ajudá-lo, a bateria da Portela iniciou uma campanha solidária para comprar um novo equipamento. No entanto, nesta quinta-feira (15), Yago foi surpreendido ao receber de presente um tablet novo, doado por uma pessoa que não conhecia.



"Foi uma surpresa de uma pessoa que se solidarizou com essa história e me deu um tablet novo. Vou aproveitar essa oportunidade pra investir em outros equipamentos de trabalho pra melhorar cada vez mais", disse Yago.



Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio que tem recebido. "Eu não consigo acreditar no tanto de amor e carinho que recebi nos últimos dias. Todos que me ajudaram de alguma forma, sejam abençoados abundantemente, de verdade. Mumu está de volta", escreveu.

99 baniu motorista da plataforma

Por meio de nota, a 99 informou que o motorista parceiro foi bloqueado da plataforma e que uma equipe está em contato com o passageiro para oferecer acolhimento e orientações sobre o acionamento do seguro, que inclui atendimento psicológico e auxílio para despesas médicas. "A empresa segue à disposição para colaborar com as autoridades, se necessário", comunicou a empresa.