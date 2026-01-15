Homem foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel) - Reprodução

Homem foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel)Reprodução

Publicado 15/01/2026 18:33

Rio - Um homem foi preso em flagrante por estelionato, nesta quinta-feira (15), em Vila Isabel, Zona Norte. Ele estaria aplicando golpes em um shopping do bairro.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), uma equipe do Segurança Presente de Vila Isabel foi acionada por vigilantes do estabelecimento comercial para verificar a atuação de possíveis estelionatários dentro da unidade.

Os agentes tiveram acesso às imagens do circuito interno de segurança e identificaram os suspeitos. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram fugir. Contudo, após buscas pela área, um deles foi localizado e abordado.

Com o homem, a equipe encontrou duas carteiras contendo 85 cartões de crédito e débito. Após consulta ao sistema policial, foi constatado que ele já possuía outras três anotações criminais por apropriação indébita e lesão corporal.

O autor foi conduzido para a 20ª DP (Vila Isabel) e permaneceu preso.