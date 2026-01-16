Publicado 16/01/2026 00:00

Clã Bolsonaro

Ao repostar vídeo de Tarcísio criticando a política econômica de Lula, Michelle Bolsonaro gerou leitura política no bolsonarismo. Flávio, nome oficial do clã, disse não ver afronta à pré-candidatura, afirmou ser o único candidato de Jair Bolsonaro e que buscará diálogo, sem disputar apoio.

STF

Ao abrir inquérito para apurar possível vazamento de dados fiscais de ministros do STF por Receita e Coaf, Alexandre de Moraes amplia o cerco institucional contra pressões externas. O movimento reforça a blindagem da Corte e sinaliza que ataques indiretos também entram no radar jurídico.