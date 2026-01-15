Carlos Gilberto Queiroz desapareceu na madrugada do último domingo (11) - Reprodução / Redes Sociais

Carlos Gilberto Queiroz desapareceu na madrugada do último domingo (11)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/01/2026 22:04

Rio - O corpo do motorista de aplicativo Carlos Gilberto Ferreira de Queiroz, de 30 anos, que desapareceu depois de pegar uma corrida para Santa Cruz , foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (15), na Baía de Sepetiba, na Zona Oeste.

Bombeiros do quartel de Pedra de Guaratiba localizaram o cadáver na Avenida Canal de São Francisco, por volta das 14h15. O Rio Guandu passa pela região e desagua na Baía de Sepetiba. O corpo foi levado até o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.

Carlos saiu de casa para trabalhar no último sábado (10). A última informação recebida por parentes indica que, na madrugada de domingo (11), o motorista aceitou uma corrida de Campo Grande para o Conjunto Liberdade, próximo à Avenida João XXIII, em Santa Cruz. Desde então, ele não foi mais visto. Familiares encontraram o carro da vítima carbonizado.

O homem deixa um filho de 5 anos. Ainda não há informações sobre seu enterro.