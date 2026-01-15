Câmera de segurança mostra o resgate ao segurança Anderson Aguiar, de 43 anos, no Shopping Tijuca - Divulgação

Câmera de segurança mostra o resgate ao segurança Anderson Aguiar, de 43 anos, no Shopping TijucaDivulgação

Publicado 15/01/2026 21:14 | Atualizado 15/01/2026 21:44

Veja o vídeo abaixo. Rio - As câmeras de segurança do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, registraram os últimos minutos de vida do chefe de segurança Anderson Aguiar, de 43 anos. Ele é uma das vítimas do incêndio que atingiu o subsolo do centro comercial no último dia 2.

Nas imagens, é possível ver Anderson sendo retirado do shopping em uma maca, carregado por bombeiros e usando máscara de oxigênio. A blusa social branca que ele vestia aparece escurecida pela fuligem e aberta, evidenciando o estado crítico em que se encontrava. Anderson chegou a ser socorrido e levado para o hospital em estado grave, mas não resistiu. A brigadista Emellyn Silvia Aguiar Menezes, de 26 anos, também morreu após inalar a fumaça tóxica no subsolo.

Assista:

Vídeo mostra o momento em que o segurança do Shopping Tijuca, Anderson Aguiar, de 43 anos, é socorrido desacordado após inalar fumaça durante o incêndio.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/XzGP1BPKxU — Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2026

O vídeo no qual Anderson aparece foi registrado três horas após o início do incêndio. Em depoimento à 19ª DP (Tijuca), Vitor Luiz Moreira Lisboa, supervisor da Bell'Art, loja onde o fogo começou, afirmou que o



Segundo Vitor, Anderson ajudou nessa manobra. Ele relatou ainda que, mais tarde, outros membros da brigada chegaram com equipamentos adequados e pediram que ele, Anderson e outro funcionário deixassem o mezanino por segurança. Vitor saiu, mas os dois permaneceram no local já tomado pela fumaça densa.



Em outro depoimento, o chefe da equipe de brigadistas afirmou que Anderson voltou à loja em chamas para tentar retirar duas brigadistas que ainda estavam lá dentro. O vídeo no qual Anderson aparece foi registrado três horas após o início do incêndio. Em depoimento à 19ª DP (Tijuca), Vitor Luiz Moreira Lisboa, supervisor da Bell'Art, loja onde o fogo começou, afirmou que o hidrante do estabelecimento estava sem água , o que obrigou a equipe a acoplar a mangueira em um quiosque vizinho.Segundo Vitor, Anderson ajudou nessa manobra. Ele relatou ainda que, mais tarde, outros membros da brigada chegaram com equipamentos adequados e pediram que ele, Anderson e outro funcionário deixassem o mezanino por segurança. Vitor saiu, mas os dois permaneceram no local já tomado pela fumaça densa.Em outro depoimento, o chefe da equipe de brigadistas afirmou que Anderson voltou à loja em chamas para tentar retirar duas brigadistas que ainda estavam lá dentro.

O que diz o Shopping Tijuca

Por meio de nota, o shopping garantiu que os protocolos de emergência foram cumpridos e sete mil pessoas foram evacuadas em segurança: "A loja foi esvaziada em cinco minutos pela brigada. O subsolo, área crítica naquele momento, foi evacuado em 12 minutos, antes mesmo da chegada dos bombeiros. Os seis pisos superiores começaram a ser evacuados de forma gradual, evitando acidentes ou pânico".



Em relação ao hidrante, a administração disse que a manutenção e verificação do funcionamento dos equipamentos internos das lojas são de responsabilidade dos lojistas, "conforme previsto nas normas e contratos aplicáveis".



Em outro trecho da nota, o centro comercial disse que para o primeiro combate ao incêndio, até a chegada e assunção da ocorrência pelo Corpo de Bombeiros, a brigada do shopping usou o sistema de combate a incêndio disponível no corredor do subsolo. "Todos os equipamentos e sistemas do shopping passam por inspeção rotineira. O shopping reafirma sua colaboração permanente com as investigações."

Centro comercial reabre nesta sexta-feira



O shopping vai reabrir nesta sexta-feira (16), de forma gradual e facultativa , a partir das 10h, considerando que os lojistas ainda estão reorganizando seus estoques e as equipes. O subsolo (L0) e uma parte do pavimento térreo (L1), acima da loja Bell'Art - onde as chamas começaram - continuam isolados pela Defesa Civil.

A Polícia Civil segue investigando eventuais falhas no sistema de segurança do shopping, incluindo a falta de abastecimento do hidrante e o tempo de resposta da brigada.