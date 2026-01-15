Câmera de segurança mostra o resgate ao segurança Anderson Aguiar, de 43 anos, no Shopping TijucaDivulgação
Vídeo mostra o momento em que o segurança do Shopping Tijuca, Anderson Aguiar, de 43 anos, é socorrido desacordado após inalar fumaça durante o incêndio.— Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2026
O vídeo no qual Anderson aparece foi registrado três horas após o início do incêndio. Em depoimento à 19ª DP (Tijuca), Vitor Luiz Moreira Lisboa, supervisor da Bell'Art, loja onde o fogo começou, afirmou que o hidrante do estabelecimento estava sem água, o que obrigou a equipe a acoplar a mangueira em um quiosque vizinho.
Segundo Vitor, Anderson ajudou nessa manobra. Ele relatou ainda que, mais tarde, outros membros da brigada chegaram com equipamentos adequados e pediram que ele, Anderson e outro funcionário deixassem o mezanino por segurança. Vitor saiu, mas os dois permaneceram no local já tomado pela fumaça densa.
Em outro depoimento, o chefe da equipe de brigadistas afirmou que Anderson voltou à loja em chamas para tentar retirar duas brigadistas que ainda estavam lá dentro.
Em relação ao hidrante, a administração disse que a manutenção e verificação do funcionamento dos equipamentos internos das lojas são de responsabilidade dos lojistas, "conforme previsto nas normas e contratos aplicáveis".
Em outro trecho da nota, o centro comercial disse que para o primeiro combate ao incêndio, até a chegada e assunção da ocorrência pelo Corpo de Bombeiros, a brigada do shopping usou o sistema de combate a incêndio disponível no corredor do subsolo. "Todos os equipamentos e sistemas do shopping passam por inspeção rotineira. O shopping reafirma sua colaboração permanente com as investigações."
