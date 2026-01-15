Carros ficaram com água até a metade em Campo GrandeReprodução
Chuva forte causa alagamentos em ruas de Campo Grande, na Zona Oeste— Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/zBgZ7pTGv8
Agora você pode ler esta notícia off-line
Carros ficaram com água até a metade em Campo GrandeReprodução
Chuva forte causa alagamentos em ruas de Campo Grande, na Zona Oeste— Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/zBgZ7pTGv8
MPRJ investiga irregularidades na frota da Real Auto Ônibus
Inquérito apura denúncias de veículos sucateados, ar-condicionado quebrado e redução de frota nas linhas do Consórcio Intersul
Vídeo registra resgate de segurança que tentou salvar colegas no incêndio do Shopping Tijuca
Imagens mostram Anderson Aguiar, de 43 anos, sendo retirado do shopping em uma maca, já inconsciente
Vídeo: forte chuva causa alagamentos e quedas de árvores na Zona Oeste
Linhas do BRT sofreram impactos. Ao menos, oito árvores caíram, sendo três delas sob fiações
Vídeo mostra motorista de aplicativo desferindo chutes e socos em ritmista da Portela
Imagens de extrema violência foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o crime
Intenso tiroteio termina com dois presos na Zona Norte
Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Engenho para combater roubo de veículos e cargas na região
PF prende maior falsificador de anilhas para pássaros silvestres do Rio
Suspeito fornecia selos falsos do Ibama para 'legalizar' o comércio ilegal de aves
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.