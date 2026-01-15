Carros ficaram com água até a metade em Campo Grande - Reprodução

Carros ficaram com água até a metade em Campo GrandeReprodução

Publicado 15/01/2026 19:25 | Atualizado 15/01/2026 21:43

Rio - A forte chuva que atingiu a cidade do Rio, na tarde desta quinta-feira (15), causou transtornos em bairros da Zona Oeste. Árvores caíram e bloquearam trechos. A linha 17 do BRT (Santa Cruz x Campo Grande - Parador) foi interrompida.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o Sistema Alerta Rio registrou chuva muito forte (acima de 12,5 mm) em diversos pontos do município no fim da tarde. Os maiores acumulados, nas últimas 24h, são: 81,8 mm (Campo Grande), 66,8 mm (Sepetiba), 34,8 mm (Jacarepaguá/Tanque), 26,2 mm (Bangu), 23,6 mm (Avenida Brasil/Mendanha).

Entre 15h30 e 16h30, houve registro de chuva muito forte em Sepetiba (33,6 mm) e chuva forte em Campo Grande (14,8mm).

Devido à intensidade, houve a formação de diversos pontos de alagamentos. No cruzamento da Estrada Santa Maria com a Rua Domingos Meireles, em Campo Grande, carros ficaram com água até a metade.

Às 18h40, ainda havia bolsões d'água em trechos da Avenida Cesário de Melo, na Estrada do Mendanha e nas ruas Laudelino Vieira de Campo, Professor Castilho e Campo Grande, todos no bairro Campo Grande. Além disso, as ruas Gramado e Camaipi, no mesmo bairro, ficaram alagadas. Bolsões d'água também se formaram próximo ao Parque Oeste, em Inhoaíba.

Ao menos, oito árvores caíram, sendo três delas sob fiações. Essas ocorrências ocorreram na Rua Professor Gonçalves, Professor Castilho e na Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande; na Rua Setenta e Três, em Inhoaíba; na Estrada de Sepetiba e na Estrada do Piaí, em Sepetiba; na Rua da Orquestra, em Guaratiba; e na Rua Paçuaré, em Cosmos.

Circulação de BRT



De acordo com a MobiRio, por causa dos bolsões d'água na Avenida Cesário de Melo, próximo ao Parque Esperança, foi necessário interromper temporariamente a linha 17 (Santa Cruz x Campo Grande - Parador). A empresa alega questões de segurança. O serviço normalizou por volta das 19h.



A queda da árvore na Estrada do Piaí, em Sepetiba, também impactou a linha de conexão 28 (Curral Falso x Pingo D'água). O serviço operou com intervalos irregulares.