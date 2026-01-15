Rodoviários protestam por atraso no pagamento de benefícios - Reprodução/BDRJ

Rodoviários protestam por atraso no pagamento de benefícios Reprodução/BDRJ

Publicado 15/01/2026 07:39

Rio - Motoristas da Real Auto Ônibus e a Transportes Vila Isabel realizam, na manhã desta quinta-feira (15), uma manifestação em frente à garagem das empresas para cobrar os pagamentos de benefícios atrasados. Devido as frequentes paralisações, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) criou novas linhas com trajetos semelhantes para atender a demanda dos passageiros.

Motoristas em frente à garagem da Real e Vila Isabel na manhã desta quinta Reprodução/BDRJ



Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a medida não é uma greve, mas um ato para tentar fazer com que as dívidas com a categoria sejam colocadas em dia. Dentre os valores em atraso estão férias, 13º salários, ticket alimentação e verba rescisória.



"Que fique claro que não é uma paralisação da categoria, mas sim um ato contra essas empresas que não cumprem com o que determina a lei. Para se ter uma ideia, a viação Real está desde abril sem recolher o fundo de garantia e INSS. A empresa está em recuperação judicial, e por isso não poderia demitir ninguém sem a devida indenização", afirmou o presidente do sindicato Sebastião José da Silva.



Segundo a instituição, mais de 60 trabalhadores já foram demitidos sem receber rescisão. "Já tentamos a mediação diretamente com a empresa e com o Ministério Público do Trabalho sem sucesso, o que gera cada vez mais insegurança na categoria além de uma enorme solidariedade entre os que estão trabalhando e os que estão em casa aguardando para serem pagos", explicou.



O presidente disse ainda que profissionais, com mais de 20, 30 e 35 anos de serviços prestados, estão passando por situações constrangedoras com seus familiares por falta de recursos.



"Nosso serviço é de utilidade pública, já que transportamos diariamente milhares de usuários da Cidade do Rio de Janeiro. Vamos cobrar maior respeito e dignidade seja da prefeitura, do Rio Ônibus e dos consórcios para que esses rodoviários recebam tudo que é devido", frisou.



Linhas complementares



Para atender a demanda dos passageiros, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) criou novas linhas com objetivo de ampliar a cobertura do transporte coletivo em corredores onde há dificuldades operacionais.



Além disso, a linha 109 teve seu itinerário estendido do Santo Cristo até o Terminal Gentileza, enquanto a linha 157 passou a operar com itinerário ampliado do Castelo até o Santo Cristo, passando pela Central do Brasil. Linhas com trajetos semelhantes aos das empresas Real e Vila Isabel também vêm operando com reforço de frota. Confira as novas linhas:



LECD 127 (157) (Gávea-PUC x Santo Cristo)

LECD 128 (Terminal Gentileza x Leblon)

LECD 129 (Terminal Alvorada x Central do Brasil)

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a medida não é uma greve, mas um ato para tentar fazer com que as dívidas com a categoria sejam colocadas em dia. Dentre os valores em atraso estão férias, 13º salários, ticket alimentação e verba rescisória."Que fique claro que não é uma paralisação da categoria, mas sim um ato contra essas empresas que não cumprem com o que determina a lei. Para se ter uma ideia, a viação Real está desde abril sem recolher o fundo de garantia e INSS. A empresa está em recuperação judicial, e por isso não poderia demitir ninguém sem a devida indenização", afirmou o presidente do sindicato Sebastião José da Silva.Segundo a instituição, mais de 60 trabalhadores já foram demitidos sem receber rescisão. "Já tentamos a mediação diretamente com a empresa e com o Ministério Público do Trabalho sem sucesso, o que gera cada vez mais insegurança na categoria além de uma enorme solidariedade entre os que estão trabalhando e os que estão em casa aguardando para serem pagos", explicou.O presidente disse ainda que profissionais, com mais de 20, 30 e 35 anos de serviços prestados, estão passando por situações constrangedoras com seus familiares por falta de recursos."Nosso serviço é de utilidade pública, já que transportamos diariamente milhares de usuários da Cidade do Rio de Janeiro. Vamos cobrar maior respeito e dignidade seja da prefeitura, do Rio Ônibus e dos consórcios para que esses rodoviários recebam tudo que é devido", frisou.Para atender a demanda dos passageiros, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) criou novas linhas com objetivo de ampliar a cobertura do transporte coletivo em corredores onde há dificuldades operacionais.Além disso, a linha 109 teve seu itinerário estendido do Santo Cristo até o Terminal Gentileza, enquanto a linha 157 passou a operar com itinerário ampliado do Castelo até o Santo Cristo, passando pela Central do Brasil. Linhas com trajetos semelhantes aos das empresas Real e Vila Isabel também vêm operando com reforço de frota.LECD 127 (157) (Gávea-PUC x Santo Cristo)LECD 128 (Terminal Gentileza x Leblon)LECD 129 (Terminal Alvorada x Central do Brasil)

Em nota, o Rio Ônibus informou que a empresa Real Auto Ônibus está em diálogo com o Sindicato dos Rodoviários para resolução dos problemas.

Já a Prefeitura do Rio esclareceu que vem cumprindo rigorosamente sua parte, realizando de forma regular e quinzenal o pagamento dos subsídios aos consórcios operadores. "A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) monitora continuamente a operação dos ônibus por meio do sistema de GPS e aplica o corte do subsídio diário sempre que uma linha deixa de cumprir a quilometragem determinada em contrato", afirmou.

Ainda em comunicado, a SMTR frisou que seguirá atuando em conjunto com o Consórcio Intersul para avaliar e implementar novas medidas de contingência, "sempre com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade do serviço prestado aos usuários do transporte público."

Paralisações recorrentes

Ainda em dezembro, motoristas, mecânicos e demais funcionários das Viações Real e Vila Isabel entraram em greve por conta dos atrasos no pagamento de salários, ticket alimentação, férias e fundo de garantia (FGTS). A paralisação durou dois dias.

No dia 16 de setembro, mais 24 linhas tiveram a circulação suspensa devido a outra greve. O mesmo aconteceu em 27 de agosto. As atividades só foram retomadas após depósito do pagamento.