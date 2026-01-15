Rodoviários protestam por atraso no pagamento de benefícios Reprodução/BDRJ
Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a medida não é uma greve, mas um ato para tentar fazer com que as dívidas com a categoria sejam colocadas em dia. Dentre os valores em atraso estão férias, 13º salários, ticket alimentação e verba rescisória.
"Que fique claro que não é uma paralisação da categoria, mas sim um ato contra essas empresas que não cumprem com o que determina a lei. Para se ter uma ideia, a viação Real está desde abril sem recolher o fundo de garantia e INSS. A empresa está em recuperação judicial, e por isso não poderia demitir ninguém sem a devida indenização", afirmou o presidente do sindicato Sebastião José da Silva.
Segundo a instituição, mais de 60 trabalhadores já foram demitidos sem receber rescisão. "Já tentamos a mediação diretamente com a empresa e com o Ministério Público do Trabalho sem sucesso, o que gera cada vez mais insegurança na categoria além de uma enorme solidariedade entre os que estão trabalhando e os que estão em casa aguardando para serem pagos", explicou.
O presidente disse ainda que profissionais, com mais de 20, 30 e 35 anos de serviços prestados, estão passando por situações constrangedoras com seus familiares por falta de recursos.
"Nosso serviço é de utilidade pública, já que transportamos diariamente milhares de usuários da Cidade do Rio de Janeiro. Vamos cobrar maior respeito e dignidade seja da prefeitura, do Rio Ônibus e dos consórcios para que esses rodoviários recebam tudo que é devido", frisou.
Linhas complementares
Para atender a demanda dos passageiros, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) criou novas linhas com objetivo de ampliar a cobertura do transporte coletivo em corredores onde há dificuldades operacionais.
Além disso, a linha 109 teve seu itinerário estendido do Santo Cristo até o Terminal Gentileza, enquanto a linha 157 passou a operar com itinerário ampliado do Castelo até o Santo Cristo, passando pela Central do Brasil. Linhas com trajetos semelhantes aos das empresas Real e Vila Isabel também vêm operando com reforço de frota. Confira as novas linhas:
LECD 127 (157) (Gávea-PUC x Santo Cristo)
LECD 128 (Terminal Gentileza x Leblon)
LECD 129 (Terminal Alvorada x Central do Brasil)
