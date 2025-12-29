Movimentação de motoristas em frente a garagem da Real e Vila Isabel em meio a paralisação - Érica Martin/Agência O DIA

Movimentação de motoristas em frente a garagem da Real e Vila Isabel em meio a paralisaçãoÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 29/12/2025 06:25

Rio - As empresas Real Auto Ônibus, integrante dos consórcios Intersul e Transcarioca, e a Transportes Vila Isabel, consorciada ao Intersul, iniciaram uma paralisação no início da manhã desta segunda-feira (29) por falta de diesel no abastecimento dos veículos. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, cerca de 60 carros ficaram parados na garagem.

Desde as 4h, motoristas aguardavam em frente à garagem de Vila Isabel, na Rua Viana Drumond, na Zona Norte, onde também ficam veículos da Real.



Antes, a frota operava a partir de Benfica, mas a empresa acabou despejada do local após decisão judicial. Como alternativa temporária, as atividades foram transferidas para Vila Isabel. Mesmo assim, alguns ônibus seguem estacionados em outros pontos da cidade, como um terreno na Avenida Brasil.

Por volta das 7h, a circulação passou a ocorrer de forma parcial. Às 9h30, uma equipe do DIA esteve no local e constatou a entrada de um caminhão-tanque na garagem. Segundo o grupo empresarial, o abastecimento já foi iniciado e a liberação da frota acontece gradativamente, garantindo a normalização da operação dos coletivos.

Após paralisação de ônibus por falta de combustível, caminhão-tanque chega a garagem da Real Auto Ônibus e Transportes Vila Isabel para abastecimento dos veículos. A circulação ocorre de forma parcial na manhã desta segunda-feira (29)



pic.twitter.com/vXFUvhdFky — Jornal O Dia (@jornalodia) December 29, 2025

Apesar da paralisação estar relacionada à falta de combustível, motoristas alegam que ainda há problemas com os pagamentos dos funcionários.



Ao DIA, um condutor da Real Auto Ônibus, que preferiu não se identificar, revelou já ter enfrentado transtornos, como crises de ansiedade e ameaças por parte de passageiros devido a precariedade dos veículos e também pelo salário atrasado.



"A empresa não deposita FGTS, férias, pessoal que tirou férias em outubro não receberam ainda, e eles forçam a barra. Se você não assinar as férias vencidas, você começa a ser impedido de trabalhar, tem funcionários fora da operação, gente interna que não recebeu cesta básica e nem o 13º salário, mas eles manipulam as pessoas, estão pisando nas leis trabalhistas", explicou.



O motorista contou ainda que também teve falta de diesel no domingo (28), mas que por ser fim de semana, a circulação já estava reduzida e não foi muito afetada.



"Eu acredito que eles querem fechar as portas porque não estão pagando nada, tem funcionário antigo saiu com uma mão na frente e outra atrás, nem a rescisão contratual, recebeu. Hoje, teve gente que chegou aqui às 4h e só às 9h30 chegou o combustível", frisou.

Veja linhas afetadas:

Real Auto Onibus



105 - Central x Gávea

108 - Terminal Gentileza x Ipanema

110 - Terminal Gentileza x Leblon

112 - Terminal Gentileza x Gávea

181 - Rodoviária x São Conrado

222 - Vila Isabel x Gamboa - Via Central BRS2

309 - Central x Alvorada

SN309 - Terminal Gentileza x Alvorada

SP309 - Central x São Conrado

315 - Central x Recreio

460 - São Cristovão x Leblon

463 - São Cristovão x Copacabana/Siqueira Campos

538 - Rocinha x Leme

Transportes Vila Isabel



163 - Terminal Gentileza x Copacabana

222 - Vila Isabel x Gamboa

432 - Vila Isabel x Gávea

433 - Vila Isabel x Copacabana

439 - Vila Isabel x Leblon

548 - Integrada 3 - Metrô Botafogo x Terminal Alvorada

Em nota, a Rio Ônibus informou que o consórcio Intersul está acompanhando o caso junto à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e reitera que o problema se deve à redução no valor pago pelo subsídio.

Alternativas

Como alternativa, os passageiros que utilizam as linhas das referidas empresas, que atendem a Zona Norte, Centro da Cidade e Zona Sul, devem recorrer ao metrô.



Para reduzir os impactos, houve reforço na operação das linhas 104 (Terminal Gentileza x São Conrado), 107 (Central x Urca), 109 (Santo Cristo x São Conrado), 157 (Santo Cristo x Gávea), 161 (Terminal Gentileza x Ipanema), 169 (Terminal Gentileza x General Osório), 232 (Lins x Castelo), 409 (Saens Peña x Horto), 410 (Saens Peña x Gávea), 435 (Grajaú x Gávea), 473 (São Januário x Lido), 552 (Terminal Alvorada x Rio Sul), 583 (Cosme Velho x Leblon), 584 (Cosme Velho x Leblon) e SP805 (Terminal Alvorada x Jardim Oceânico).



Além disso, as linhas 109 (Santo Cristo x São Conrado) e 157 (Santo Cristo x Gávea) tiveram o itinerário estendido até o Terminal Gentileza.



Outras possibilidades



Linha 108 - Terminal Gentileza × Jardim de Alah:

Passageiros do Terminal Gentileza podem usar as linhas 109 (se o destino for Catumbi, Laranjeiras e Botafogo), 161 (se o destino for Ipanema) e 169 (se o destino for Copacabana).



Linha 110 - Terminal Gentileza × Leblon:

Passageiros do Terminal Gentileza podem usar a linha 109, se o destino for Lagoa (desembarque na rua Jardim Botânico) e 104, se o destino for o Leblon.



Linha 112 - Terminal Gentileza × Alto da Gávea:

Passageiros do Terminal Gentileza podem usar a linha 133, se o destino for o Rio Comprido, ou a linha 109, caso destino seja na rua Jardim Botânico. Para destino na rua Marquês de São Vicente o passageiro deverá realizar integração com a linha 539.



Linha 163 - Terminal Gentileza × Copacabana:

Passageiros do Terminal Gentileza podem usar a linha 109, se o destino for o Humaitá, ou a linha 169, caso destino seja Copacabana.



Linha 222 - Vila Isabel × Gamboa:

Passageiros podem usar as linhas 232, 306, 341, 368 ou 390 na ligação entre Vila Isabel e o Centro. O trecho da Saúde e Gamboa pode ser alcançado através da linha 010 ou da linha 1 do VLT Carioca.



Linha 309 - Terminal Alvorada × Central do Brasil:

Passageiros na região da Praia da Barra da Tijuca podem usar as linhas 552 e 805. No trecho entre Gávea e Botafogo as linhas 410, 583 e 584 são opções. A ligação entre a Central do Brasil e a Praia de Botafogo pode ser feita através da linha 107.



Linhas 432, 433 e 439 - Vila Isabel × Gávea/Siqueira Campos/Leblon:

Passageiros que se deslocam entre a Vila Isabel e a Zona Sul podem usar a linha 435.

Mais paralisações

Essa é a terceira paralisação em menos de um mês. No último dia 22, motoristas, mecânicos e demais funcionários das Viações Real e Vila Isabel entraram em greve por conta dos atrasos no pagamento de salários, ticket alimentação, férias e fundo de garantia (FGTS). A paralisação chegou a durar dois dias.

Prefeitura afirma que subsídio está em dia

Em nota, a Prefeitura esclareceu que "vem cumprindo rigorosamente sua parte, realizando de forma regular e quinzenal o pagamento dos subsídios aos consórcios operadores. Entre janeiro e novembro deste ano, o Consórcio arrecadou R$ 366,5 milhões, sendo R$ 283,8 milhões por receita tarifária e R$ 82,6 milhões por pagamento de subsídio".



Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), cabe aos consórcios a obrigação legal de gerir adequadamente seus recursos. "O subsídio municipal possui caráter complementar à receita tarifária e é calculado de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado. As linhas operadas pelo Consórcio Intersul apresentam elevado volume de passageiros e figuram entre as de maior arrecadação do sistema", acrescentou.



Ainda em comunicado, a SMTR informou que ao tentar atribuir o descumprimento de suas obrigações ao subsídio pago pela Prefeitura, o consórcio busca se eximir de suas responsabilidades, causando prejuízos diretos à população usuária do transporte público.



"Em razão dos problemas na operação desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) abrirá um novo processo administrativo para verificação de descumprimento de obrigações contratuais pelo Consórcio Intersul. A apuração pode resultar na aplicação de multa contratual", finalizou.

Aumento da passagem



Mesmo em meio aos transtornos, a tarifa de ônibus na cidade do Rio será reajustada a partir do dia 4 de janeiro de 2026 . A informação foi confirmada na última sexta-feira (26) pela secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio, em coletiva de imprensa para a divulgação do Planejamento Operacional para o Réveillon Rio 2026. O novo valor da passagem ainda não foi decidido.

Em janeiro de 2025, os passageiros já haviam enfrentado um reajuste, quando a tarifa passou de R$ 4,30 para R$ 4,70, valor que permanece em vigor até o momento.