Antes, a frota operava a partir de Benfica, mas a empresa acabou despejada do local após decisão judicial. Como alternativa temporária, as atividades foram transferidas para Vila Isabel. Mesmo assim, alguns ônibus seguem estacionados em outros pontos da cidade, como um terreno na Avenida Brasil.
Ao DIA, um condutor da Real Auto Ônibus, que preferiu não se identificar, revelou já ter enfrentado transtornos, como crises de ansiedade e ameaças por parte de passageiros devido a precariedade dos veículos e também pelo salário atrasado.
"A empresa não deposita FGTS, férias, pessoal que tirou férias em outubro não receberam ainda, e eles forçam a barra. Se você não assinar as férias vencidas, você começa a ser impedido de trabalhar, tem funcionários fora da operação, gente interna que não recebeu cesta básica e nem o 13º salário, mas eles manipulam as pessoas, estão pisando nas leis trabalhistas", explicou.
O motorista contou ainda que também teve falta de diesel no domingo (28), mas que por ser fim de semana, a circulação já estava reduzida e não foi muito afetada.
"Eu acredito que eles querem fechar as portas porque não estão pagando nada, tem funcionário antigo saiu com uma mão na frente e outra atrás, nem a rescisão contratual, recebeu. Hoje, teve gente que chegou aqui às 4h e só às 9h30 chegou o combustível", frisou.
105 - Central x Gávea
108 - Terminal Gentileza x Ipanema
110 - Terminal Gentileza x Leblon
112 - Terminal Gentileza x Gávea
181 - Rodoviária x São Conrado
222 - Vila Isabel x Gamboa - Via Central BRS2
309 - Central x Alvorada
SN309 - Terminal Gentileza x Alvorada
SP309 - Central x São Conrado
315 - Central x Recreio
460 - São Cristovão x Leblon
463 - São Cristovão x Copacabana/Siqueira Campos
538 - Rocinha x Leme
163 - Terminal Gentileza x Copacabana
222 - Vila Isabel x Gamboa
432 - Vila Isabel x Gávea
433 - Vila Isabel x Copacabana
439 - Vila Isabel x Leblon
548 - Integrada 3 - Metrô Botafogo x Terminal Alvorada
Para reduzir os impactos, houve reforço na operação das linhas 104 (Terminal Gentileza x São Conrado), 107 (Central x Urca), 109 (Santo Cristo x São Conrado), 157 (Santo Cristo x Gávea), 161 (Terminal Gentileza x Ipanema), 169 (Terminal Gentileza x General Osório), 232 (Lins x Castelo), 409 (Saens Peña x Horto), 410 (Saens Peña x Gávea), 435 (Grajaú x Gávea), 473 (São Januário x Lido), 552 (Terminal Alvorada x Rio Sul), 583 (Cosme Velho x Leblon), 584 (Cosme Velho x Leblon) e SP805 (Terminal Alvorada x Jardim Oceânico).
Além disso, as linhas 109 (Santo Cristo x São Conrado) e 157 (Santo Cristo x Gávea) tiveram o itinerário estendido até o Terminal Gentileza.
Outras possibilidades
Linha 108 - Terminal Gentileza × Jardim de Alah:
Passageiros do Terminal Gentileza podem usar as linhas 109 (se o destino for Catumbi, Laranjeiras e Botafogo), 161 (se o destino for Ipanema) e 169 (se o destino for Copacabana).
Linha 110 - Terminal Gentileza × Leblon:
Passageiros do Terminal Gentileza podem usar a linha 109, se o destino for Lagoa (desembarque na rua Jardim Botânico) e 104, se o destino for o Leblon.
Linha 112 - Terminal Gentileza × Alto da Gávea:
Passageiros do Terminal Gentileza podem usar a linha 133, se o destino for o Rio Comprido, ou a linha 109, caso destino seja na rua Jardim Botânico. Para destino na rua Marquês de São Vicente o passageiro deverá realizar integração com a linha 539.
Linha 163 - Terminal Gentileza × Copacabana:
Passageiros do Terminal Gentileza podem usar a linha 109, se o destino for o Humaitá, ou a linha 169, caso destino seja Copacabana.
Linha 222 - Vila Isabel × Gamboa:
Passageiros podem usar as linhas 232, 306, 341, 368 ou 390 na ligação entre Vila Isabel e o Centro. O trecho da Saúde e Gamboa pode ser alcançado através da linha 010 ou da linha 1 do VLT Carioca.
Linha 309 - Terminal Alvorada × Central do Brasil:
Passageiros na região da Praia da Barra da Tijuca podem usar as linhas 552 e 805. No trecho entre Gávea e Botafogo as linhas 410, 583 e 584 são opções. A ligação entre a Central do Brasil e a Praia de Botafogo pode ser feita através da linha 107.
Linhas 432, 433 e 439 - Vila Isabel × Gávea/Siqueira Campos/Leblon:
Passageiros que se deslocam entre a Vila Isabel e a Zona Sul podem usar a linha 435.
Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), cabe aos consórcios a obrigação legal de gerir adequadamente seus recursos. "O subsídio municipal possui caráter complementar à receita tarifária e é calculado de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado. As linhas operadas pelo Consórcio Intersul apresentam elevado volume de passageiros e figuram entre as de maior arrecadação do sistema", acrescentou.
Ainda em comunicado, a SMTR informou que ao tentar atribuir o descumprimento de suas obrigações ao subsídio pago pela Prefeitura, o consórcio busca se eximir de suas responsabilidades, causando prejuízos diretos à população usuária do transporte público.
"Em razão dos problemas na operação desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) abrirá um novo processo administrativo para verificação de descumprimento de obrigações contratuais pelo Consórcio Intersul. A apuração pode resultar na aplicação de multa contratual", finalizou.
