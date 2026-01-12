Ônibus da Real e Vila Isabel atuam com redução na frotaArquivo/Érica Martin/Agência O DIA
Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a Real colocou 48 carros na rua e a Vila Isabel apenas 9. As linhas atendem Zona Norte, Centro da Cidade e Zona Sul. Por volta das 10h, abastecimento começou a ser normalizado e os veículos estão voltando a circular gradativamente.
A Real conta com aproximadamente 130 ônibus. Enquanto a Vila Isabel tem entre 18 e 28 veículos, que aumentam conforme os que estão quebrados vão sendo recuperados.
SV112 Gávea x Terminal Gentileza
108 Ipanema x Terminal Gentileza
432 Vila Isabel x Gávea
439 Vila Isabel x Leblon
Em nota, o Rio Ônibus informou que "os consórcios e a SMTR têm plena consciência da grave crise atravessada pelo setor, que hoje tem 11 de suas 29 empresas em recuperação judicial. Esse cenário é reflexo direto da insegurança jurídica e do recorrente descumprimento do contrato e dos acordos firmados com a prefeitura, o que causa um desequilíbrio econômico-financeiro que acaba refletindo na qualidade da operação."
O comunicado reforça ainda a existência de um diálogo constante com a SMTR para que os acordos firmados sejam integralmente cumpridos pela Prefeitura. "Somente com a normalização deste cenário será possível reverter o desequilíbrio atual e garantir o retorno de uma operação eficiente e de qualidade para o transporte do Rio", finalizou.
Diante dos recorrentes problemas operacionais das empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel, a SMTR informou ainda que adotou uma série de medidas de contingência para minimizar os impactos à população. Foram criadas duas linhas especiais — LECD128 (Terminal Gentileza – Leblon) e LECD129 (Terminal Alvorada – Central do Brasil) — que funcionam como alternativas, respectivamente, às linhas 112 e 110, no caso da LECD128, e às linhas 309 e 548, no caso da LECD129, ampliando a regularidade e as opções de deslocamento para os passageiros.
Além disso, a linha 109 teve seu itinerário estendido do Santo Cristo até o Terminal Gentileza, enquanto a linha 157 passou a operar com itinerário ampliado do Castelo até o Santo Cristo, passando pela Central do Brasil. Linhas com trajetos semelhantes aos das empresas Real e Vila Isabel também vêm operando com reforço de frota.
"A SMTR seguirá atuando em conjunto com o Consórcio Intersul para avaliar e implementar novas medidas de contingência, sempre com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade do serviço prestado aos usuários do transporte público", frisou em nota.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.