Ônibus da Real e Vila Isabel atuam com redução na frotaArquivo/Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 12/01/2026 09:54

Rio - As empresas Real Auto Ônibus e a Transportes Vila Isabel atuam com frota reduzida na manhã desta segunda-feira (12) por falta de combustível. Essa é a segunda vez em 15 dias que a circulação do transporte foi afetada pelo mesmo problema.



Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a Real colocou 48 carros na rua e a Vila Isabel apenas 9. As linhas atendem Zona Norte, Centro da Cidade e Zona Sul. Por volta das 10h, abastecimento começou a ser normalizado e os veículos estão voltando a circular gradativamente.



A Real conta com aproximadamente 130 ônibus. Enquanto a Vila Isabel tem entre 18 e 28 veículos, que aumentam conforme os que estão quebrados vão sendo recuperados.

Linhas inoperantes

Real Auto Onibus



SV112 Gávea x Terminal Gentileza

108 Ipanema x Terminal Gentileza

Transporte Vila Isabel



432 Vila Isabel x Gávea

439 Vila Isabel x Leblon



Em nota, o Rio Ônibus informou que "os consórcios e a SMTR têm plena consciência da grave crise atravessada pelo setor, que hoje tem 11 de suas 29 empresas em recuperação judicial. Esse cenário é reflexo direto da insegurança jurídica e do recorrente descumprimento do contrato e dos acordos firmados com a prefeitura, o que causa um desequilíbrio econômico-financeiro que acaba refletindo na qualidade da operação."



O comunicado reforça ainda a existência de um diálogo constante com a SMTR para que os acordos firmados sejam integralmente cumpridos pela Prefeitura. "Somente com a normalização deste cenário será possível reverter o desequilíbrio atual e garantir o retorno de uma operação eficiente e de qualidade para o transporte do Rio", finalizou.

Prefeitura cria linhas especiais

A Prefeitura do Rio esclareceu que vem cumprindo rigorosamente sua parte, realizando de forma regular e quinzenal o pagamento dos subsídios aos consórcios operadores. A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) monitora continuamente a operação dos ônibus por meio do sistema de GPS e aplica o corte do subsídio diário sempre que uma linha deixa de cumprir a quilometragem determinada em contrato.



Diante dos recorrentes problemas operacionais das empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel, a SMTR informou ainda que adotou uma série de medidas de contingência para minimizar os impactos à população. Foram criadas duas linhas especiais — LECD128 (Terminal Gentileza – Leblon) e LECD129 (Terminal Alvorada – Central do Brasil) — que funcionam como alternativas, respectivamente, às linhas 112 e 110, no caso da LECD128, e às linhas 309 e 548, no caso da LECD129, ampliando a regularidade e as opções de deslocamento para os passageiros.



Além disso, a linha 109 teve seu itinerário estendido do Santo Cristo até o Terminal Gentileza, enquanto a linha 157 passou a operar com itinerário ampliado do Castelo até o Santo Cristo, passando pela Central do Brasil. Linhas com trajetos semelhantes aos das empresas Real e Vila Isabel também vêm operando com reforço de frota.



"A SMTR seguirá atuando em conjunto com o Consórcio Intersul para avaliar e implementar novas medidas de contingência, sempre com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade do serviço prestado aos usuários do transporte público", frisou em nota.

Outras paralisações

No mesmo mês, em 22 de dezembro, motoristas, mecânicos e demais funcionários das Viações Real e Vila Isabel entraram em greve por conta dos atrasos no pagamento de salários, ticket alimentação, férias e fundo de garantia (FGTS). A paralisação durou dois dias.

O ano passado foi marcado por uma série de greves na empresa. No dia 16 de setembro, mais 24 linhas tiveram a circulação suspensa devido a outra paralisação. O mesmo aconteceu em 27 de agosto. As atividades só foram retomadas após depósito do pagamento.

Aumento da passagem



Mesmo em meio aos transtornos, a tarifa de ônibus na cidade do Rio foi reajustada em 4 de janeiro deste ano. A passagem passou de R$4,70 para R$ 5.