Tonzão Chagas é preso por violência doméstica contra esposa - Foto: Reprodução

Publicado 18/01/2026 11:47

Rio - O cantor Ewerton Luiz da Silva Chagas, mais conhecido como Tonzão, ex-integrante da banda "Os Hawaianos", foi preso na Taquara, Zona Sudoeste, na noite deste sábado (17), após um caso de violência doméstica contra sua esposa Débora Barreto da Silva, que relatou ter sido ameaçada e agredida.

Segundo a PM, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de agressão contra mulher na Rua André Rocha. No local a vítima informou que seu marido, que estava visivelmente alterado, a agrediu.

De acordo com a Polícia Civil, os militares conduziram o cantor à 32ª DP (Taquara), onde ele foi autuado em flagrante por lesão corporal. O caso seguiu para a Justiça.

Em nota, a equipe jurídica de Débora Barreto da Silva, lamentou o vazamento do depoimento prestado às autoridades e afirmou que tal fato viola os direitos da cliente. "Todas as providências legais cabíveis estão sendo adotadas, com o objetivo de garantir a segurança e a integridade da vítima, bem como a responsabilização do agressor."

Além disso, a defesa ressaltou as diferentes formas de violência contra a mulher: "Não se limita à agressão física, manifestando-se também de forma psicológica, moral e emocional, sendo ainda mais grave quando praticada contra uma mulher grávida, momento que exige cuidado, proteção e respeito à vida."

Procurada pela reportagem, a defesa de Ewerton Luiz da Silva Chagas ainda não se manifestou.

Tonzão ficou famoso no País como vocalista da banda "Os Hawaianos", nos anos 2000. Depois, participou do reality show "A Fazenda" em 2023, sendo um dos últimos eliminados da edição.

