O cachorro Paçoca será levado de volta para os familiares assim que ficar bom das queimaduras - Divulgação

Publicado 18/01/2026 09:22

Rio - Agentes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais resgataram um cachorro ferido em um incêndio que matou sua tutora, em uma residência na Rua Pedro de Mello, em Padre Miguel, na Zona Oeste, na manhã deste sábado (17). O animal apresentava diversas queimaduras pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital Veterinário Municipal São Francisco de Assis, em Irajá, na Zona Norte.

Os dois estavam em casa quando um vazamento de gás teria provocado uma explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte da casa desabou e a mulher, de aproximadamente 64 anos, ficou presa sob os escombros.

O animal está recebendo atendimento especializado da equipe médica veterinária e assim que estiver recuperado, será devolvido à família, que demonstrou muito amor e desejo de continuar cuidando dele.



O caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu) e a perícia será realizada no local. Testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos