Casa pegou fogo e desabou em seguida, em Padre Miguel - Rede Social

Casa pegou fogo e desabou em seguida, em Padre MiguelRede Social

Publicado 17/01/2026 12:58

Rio - Uma mulher morreu em um incêndio provocado por um vazamento de gás em uma residência na Rua Pedro de Mello, em Padre Miguel, na Zona Oeste, na manhã deste sábado (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa desabou deixando muitos escombros.



O quartel de Realengo foi acionado às 7h21. No local, os militares conseguiram combater o fogo e encontraram a vítima, de aproximadamente 64 anos, embaixo dos destroços.



Segundo relatos de moradores, o incêndio se espalhou rapidamente e a idosa não conseguiu sair a tempo. Ela seria uma moradora antiga e muito querida na região.

"Eu estava na hora ouvi os gritos de socorro dela. Meu sobrinho e meu pai ainda tentaram ajudar, mas a porta estava trancada. Era uma ótima pessoa! Que Deus te receba de braços abertos!”, disse uma vizinha.



Testemunhas relatam ainda terem ouvido um barulho muito forte de explosão. Na casa, a vítima morava com um cachorro, que ficou ferido.



"Eu dou banho no paçoca, cachorrinho dela, peguei ele ontem e ela estava tão feliz. Sempre nos recebia com sorriso no rosto, que dor meu Deus", lamentou uma amiga.



"Ele se queimou bastante, mas os veterinários do 1746 levaram pra tratá-lo. Ele conseguiu fugir do incêndio", afirmou outro vizinho.



O caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu) e a perícia será realizada no local. Testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.