Vídeo mostra helicóptero no ar antes de queda em Guaratiba

Publicado 18/01/2026 10:32

Rio - Os três pilotos que morreram na queda de um helicóptero em Guaratiba , na Zona Oeste, na manhã de sábado (17), faziam um voo de instrução para familiarização com o modelo da aeronave. Segundo a Polícia Civil, a princípio, a manutenção do equipamento estava em dia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os últimos instantes das vítimas no ar.

Segundo a delegada Evanora Gomes, da 43ªDP (Guaratiba), o major da Força Aérea Brasileira (FAB) Sérgio Nunes Miranda, o capitão dos Bombeiros Lucas Silva Souza, e o instrutor de voo Diego Dantas Lima Morais, decolaram do Helistar, no Recreio e, antes da queda, passaram no Clube Céu, em Sepetiba. Depois, houve uma troca de piloto e a aeronave foi embora.

No momento do acidente, quem pilotava era o capitão dos Bombeiros Lucas Silva. No vídeo é possível ver o helicóptero ainda no aeródromo Clube Céu. As imagens teriam sido gravadas cerca de 1h30 antes da queda.



Veja vídeo:



Vídeo mostra últimos instantes de helicóptero antes de queda que matou três pilotos em Guaratiba, na Zona Oeste. Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/1GvBDdpHXk — Jornal O Dia (@jornalodia) January 18, 2026

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em uma área de mata de difícil acesso. Os corpos foram encaminhados para o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Campo Grande e serão liberados para os familiares neste domingo (18).

Procurada, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que, no final da tarde desse sábado (17), foi finalizada a Ação Inicial envolvendo a aeronave de matrícula PS-GJS, em Guaratiba (RJ), pelos investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Cenipa.



"A investigação dessa ocorrência aeronáutica continua, com o levantamento de outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes", disse em nota.

A apuração também está em andamento na 43ª DP (Guaratiba), e a perícia já foi realizada no local. Agentes realizam outras diligências para apurar as causas da queda.

Saiba mais sobre as vítimas

Sérgio Nunes, que tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram, entrou com 14 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) e, na FAB, se especializou como piloto de helicóptero. Ele também era coordenador do Projeto Semeando o Amanhã, ONG que atende a crianças e famílias da comunidade do Guarda, em Del Castilho, há 14 anos.



"A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um militar de seu efetivo. A instituição lamenta profundamente o ocorrido e reforça que está prestando todo o apoio necessário à família do militar", comunicou a FAB.



Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou a morte de Lucas, piloto do Grupamento de Operações Aéreas. Em julho, o militar recebeu um prêmio do Congresso Aeromédico por um artigo sobre segurança jurídica na tomada de decisão em missões aeromédicas.



"Ao longo de sua trajetória na Corporação, Lucas destacou-se pelo profissionalismo, pela ética e pelo compromisso com a missão de salvar vidas. Sua competência, seu zelo pela profissão e, principalmente, seu amor por voar vão ecoar para sempre na memória de todos que tiveram a honra de conviver com ele. Neste momento de profunda dor, o Corpo de Bombeiros se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de farda, manifestando suas mais sinceras condolências", escreveu a corporação.

