De Barca a caminho da Ilha de Paquetá vendo o nascer do sol na Baía de GuanabaraDaniel Castelo Branco

Publicado 18/01/2026 09:23

Rio - A linha de Paquetá das barcas terá uma nova grade de horários a partir desta segunda-feira (19). Os ajustes serão realizados nos próximos 90 dias e, durante esse período, será feita uma avaliação do novo cronograma para entender se ele será satisfatório para os usuários do transporte.

A mudança tem como objetivo dar mais fluidez à operação, melhorando o atendimento a moradores e trabalhadores da ilha. Nos fins de semana e feriados, as viagens permanecerão sem alterações.

"O sistema aquaviário vive uma nova fase e é fundamental reavaliar, aprimorar e fazer os ajustes necessários para sempre otimizar a prestação dos serviços. Seguiremos trabalhando e fazendo os investimentos necessários para melhorar a experiência da população nas travessias", destacou a secretária de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem.

Além da adaptação na grade horária, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) ampliou o horário de acesso às estações para aumentar a segurança dos passageiros.

No terminal da ilha, usuários preferenciais passaram a contar com assentos especiais, oferecendo mais conforto. Também foi instalada uma cobertura na ponte de acesso às embarcações. As duas estações receberam ainda painéis informativos com a previsão das próximas partidas.

Confira a nova grade de dias úteis:

Praça XV - Paquetá

0h

5h10

6h30*

8h10

10h*

13h30*

15h30*

17h30

18h30

20h

22h15





Paquetá - Praça XV

5h30*

6h30

7h50

9h30

11h30*

15h*

17h

18h50

19h50

21h20

23h10